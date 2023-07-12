За час повномасштабного вторгнення Росії в Україну в Миколаєві було мобілізовано 47 медичних працівників.

Про це на брифінгу 12 липня розповіла начальниця управління охорони здоров’я міськради Ірина Шамрай, передає кореспондент «НикВести».

За її словами, станом на сьогодні у Миколаєві немає пропозицій щодо скорочення штату співробітників сфери медицини. Вона пов’язала це з результатом мобілізації медиків у місті й запевнила, що Миколаїв має потребу в спеціалістах.

Нагадаємо, з 1 квітня у лікарні швидкої медичної допомоги Миколаєва скорочували штат співробітників. Це пов'язано із скороченням фінансування лікарні Нацслужбою здоров'я України.

Головний лікар Олександр Дем'янов пояснив, що цього року лікарня отримала від НСЗУ лише 91 мільйон гривень, тоді як минулого року – 128 мільйонів гривень.

Раніше також повідомлялося, що начальник міського управління охорони здоров'я Ірина Шамрай упевнена, що скорочення штатних одиниць та ліжок у Миколаївській лікарні швидкої медичної допомоги не вплине на доступ містян до медичних послуг.

Ірина Шамрай вважає раціональною оптимізацію у Миколаївській лікарні швидкої медичної допомоги, оскільки частина відділень закладу не завантажена пацієнтами.

В свою чергу, заступник голови Миколаївської ОВА Юрій Гранатуров, який курує медичні питання, запевняє, що в місті висококваліфіковані хірурги та анестезіологи не залишаться без роботи.

А колишня головлікарка обласної інфекційної лікарні, депутат облради Світлана Федорова впевнена, що скорочення в ЛШМД Миколаєва — наслідок неефективного керівництва головного лікаря та управлінь охорони здоров'я.

Згодом виявилося, що запевнення чиновників про те, що скорочення медперсоналу лікарні швидкої медичної допомоги (ЛШМД) Миколаєва стосується не працюючих лікарів, а лише вакансій, виявились неправдою. Про це йдеться у спецрепортажі «НикВести» з Лікарні швидкої медичної допомоги Миколаєва.