Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «‎Таврія»‎ Олександр Тарнавський заявив, що Україна вже отримала касетні боєприпаси від США.

Про це він розповів у інтерв’ю CNN.

Однак Олександр Тарнавський зазначив, що українські військовослужбовці поки не використовували ці боєприпаси.

— Ми щойно отримали їх, ми їх ще не використовували, але вони можуть докорінно змінити (ситуацію на полі бою – ред.). Ворог також розуміє, що отримавши ці боєприпаси, ми матимемо перевагу. Ворог відмовиться від тієї частини місцевості, де є можливість їх використовувати, – сказав він.

Генерал зауважив, що Україна зобов’язалася не використовувати касетні боєприпаси у густонаселених районах, навіть якщо вони контролюються російськими окупаційними військами.

Росіяни думають, що ми будемо використовувати їх на всіх ділянках фронту. Це неправда. Але вони дуже стурбовані, – розповів Олександр Тарнавський.

Він зазначив, що вище керівництво визначатиметься з «ділянками території, де це може бути використано».

Нагадаємо, раніше у Міноборони назвали п’ять принципів використання касетних боєприпасів Україною. Україна зобов’язується використовувати касетні боєприпаси, дотримуючись п’яти принципів, серед яких — неможливість використовувати їх у містах і на території Росії, а також вестиметься облік зон уражень, повідомив міністр оборони Олексій Резніков.

Перед цим, правозахисна організація Human Rights Watch розгорнула адвокаційну кампанію з недопущення Парламентом США передачу Україні касетних боєприпасів для наступу.