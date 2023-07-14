У Вознесенську створять алею пам’яті воїнів-захисників, які загинули за цілісність та незалежність України.

Як повідомили у міській раді, алея буде у парку « Першого травня».

— Камінь, на місці якого планувалось встановлення пам'ятника воїнам-захисникам, було переміщено зі скверу площі Центральної до парку «Першого травня». Кам’яний знак розміщено в парку тимчасово до моменту встановлення нової стели, яка стане частиною алеї пам’яті, — йдеться у повідомленні.

Крім того, в парку також буде переміщено пам'ятний знак воїнам, які загинули, захищаючи Вознесенськ під час Другої світової війни.

— Зараз пам'ятна плита проходить процес реставрації та буде встановлена поруч з постаментом солдата, плита історично і знаходилась на цьому місці, — зазначили у мерії міста.

Нагадаємо, що журналіст BBC Ендрю Хардін, який двічі відвідував Україну минулого року, написав книгу про жителів Вознесенська, які відбили наступ російських військ у березні 2022 року.

Також нагадаємо, що 2 – 3 березня у Вознесенську Збройні сили України та територіальна оборона відбилися від російських загарбників, які зайшли на територію міста. «НикВести» побували на місці битви з окупантами та дізналися про подробиці ведення бою у мера Вознесенська Євгена Величка та депутата Миколаївської обласної ради Владислава Невеселого.