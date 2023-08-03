Миколаївські рятувальники отримали гуманітарну допомогу від муніципалітету міста Зіндельфінген Федеративної Республіки Німеччина.

У Державній службі України з надзвичайних ситуацій повідомили, що благодійники передали на потреби миколаївських вогнеборців вогнегасну речовину (піноутворювач Solberg RE-HEALING RF 3x6 ATC 3%-6%), пінні труби, дозатори для піноутворювача, кабельні барабани, пожежні сокири, прожектори та багато іншого.

Зазначається, що дані предмети незабаром надійдуть до підрозділів державного пожежно-рятувального загону Головного управління ДСНС України у Миколаївській області.

«З такими друзями та партнерами перемога обовʼязково буде за нами», — написали у ДСНС.

Нагадаємо, що також миколаївські рятувальники отримали від організації ПРООН за фінансування Данії та в рамках програми ООН 23 генератори різної потужності.