На Миколаївщині 20 серпня сталася пожежа в Андріївському лісовому урочищі — горять дерева та суха трава.

Про це повідомляє кореспондент «НикВести».

Р ечниця ГУ ДСНС в Миколаївській області Іляна Пацюк у коментарі «НикВести» повідомила, що загальна площа займання складає 1294 гектарів.

Від головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій залучено чотири одиниці техніки, 16 рятувальників. Від лісництва — одна машина, три людини.

Причини загоряння встановлюються, проте попередньо відомо, що пожежа не пов'язана з обстрілами.

Нагадаємо, що минулого разу пожежа на території Андріївського урочища сталася 25 серпня. До гасіння загалом залучалось 24 одиниці техніки та 198 осіб.

Як повідомили у Південному офісі, від вогню постраждало 318 га лісу, більше 70 га — це був молодий ліс, якому менше 10 років.

Також вже стала відома і остаточна причина загоряння. Нагадаємо, що у своєму звіті рятувальники повідомили, що пожежа виникла через підпал. Однак місцеві мешканці говорили про те, що причиною пожежі стало коротке замикання електромережі біля покинутого будинку.

Раніше була інформація про те, що на Андріївському урочищі, яке постраждало від масштабної пожежі, планують спиляти та провести санітарну обрізку 318 га горілого лісу. Однак це поки зробити неможливо, адже ліс має статус заповідного.