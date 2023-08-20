У Кіровській області РФ розшукують амністованого за вбивство колишнього найманця ПВК «Вагнер» Олексія Костроміна, який повернувся з війни в Україні та побив та зґвалтував жінку.

Про це пишуть російські Telegram-канали.

За даними пабліків, у грудні 2020 року в Кіровській області було скоєно резонансне вбивство. В одній із квартир у селищі Созимський виявили тіло 20-річної студентки коледжу з відкритою раною голови. Виявилося, що її на ґрунті ревнощів забив молотком 24-річний співробітник УФСІН Олексій Костромін. Зловмисник намагався втекти, але його зловили та засудили за вбивство.

Проте колишній силовик не відсидів навіть п'яту частину терміну. Він завербувався до ПВК «Вагнер» та поїхав на війну в Україну. Після повернення з фронту він став підозрюваним у новому злочині. За версією слідства, 18 серпня Костромін жорстоко побив, а потім зґвалтував 26-річну жінку.

Постраждалу госпіталізовано з відкритою черепно-мозковою травмою, забиттям мозку, колотими ранами шиї та контузією очних яблук. Вона знаходиться в реанімації у тяжкому стані.

Раніше ми розповідали, що 2022 року від мешканець Баштанського району повідомив про те, що російський військовий зґвалтував його доньку.