— Ми сьогодні оголошуємо, що надамо 19 літаків F-16. Разом із Нідерландами ми перші, хто може зробити серйозне і непохитне зобовʼязання надати винищувачі. Сподіваюсь, інші країни слідуватимуть цьому, – заявила Метте Фредеріксен.

Фредеріксен висловила сподівання, що їхні винищувачі допоможуть захистити українське небо, український народ.

— І зможуть допомогти Україні повернути свої землі, які належать вам по праву, – підкреслила вона.

Міністр закордонних справ Данії Ларс Лекке Расмуссен заявив, що Данія зробить усе можливе для розширення коаліції, щоб більше країн могли передати Україні винищувачі F-16.

Також Зеленський зустрівся в Данії з українськими пілотами, які прилетіли туди на навчання.

Раніше повідомлялося, що Нідерланди передадуть Україні 42 винищувачі F-16.