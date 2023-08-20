Данія вирішила передати Україні 19 винищувачів F-16. Про це 20 серпня заявила премʼєр-міністр Данії Метте Фредеріксен під час пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським.
Про це вона заявила на спільній із Президентом України Володимиром Зеленським пресконференції.
— Ми сьогодні оголошуємо, що надамо 19 літаків F-16. Разом із Нідерландами ми перші, хто може зробити серйозне і непохитне зобовʼязання надати винищувачі. Сподіваюсь, інші країни слідуватимуть цьому, – заявила Метте Фредеріксен.
Фредеріксен висловила сподівання, що їхні винищувачі допоможуть захистити українське небо, український народ.
— І зможуть допомогти Україні повернути свої землі, які належать вам по праву, – підкреслила вона.
Міністр закордонних справ Данії Ларс Лекке Расмуссен заявив, що Данія зробить усе можливе для розширення коаліції, щоб більше країн могли передати Україні винищувачі F-16.
Також Зеленський зустрівся в Данії з українськими пілотами, які прилетіли туди на навчання.
Раніше повідомлялося, що Нідерланди передадуть Україні 42 винищувачі F-16.
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Данія вирішила передати Україні 19 винищувачів F-16. Про це 20 серпня заявила премʼєр-міністр Данії Метте Фредеріксен під час пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським.
Про це вона заявила на спільній із Президентом України Володимиром Зеленським пресконференції.
— Ми сьогодні оголошуємо, що надамо 19 літаків F-16. Разом із Нідерландами ми перші, хто може зробити серйозне і непохитне зобовʼязання надати винищувачі. Сподіваюсь, інші країни слідуватимуть цьому, – заявила Метте Фредеріксен.
Фредеріксен висловила сподівання, що їхні винищувачі допоможуть захистити українське небо, український народ.
— І зможуть допомогти Україні повернути свої землі, які належать вам по праву, – підкреслила вона.
Міністр закордонних справ Данії Ларс Лекке Расмуссен заявив, що Данія зробить усе можливе для розширення коаліції, щоб більше країн могли передати Україні винищувачі F-16.
Також Зеленський зустрівся в Данії з українськими пілотами, які прилетіли туди на навчання.
Раніше повідомлялося, що Нідерланди передадуть Україні 42 винищувачі F-16.