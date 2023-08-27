У Вознесенську в парку Першого Травня встановлюють алею пам'яті воїнів-захисників, які загинули у російсько-українській війні.

Про це повідомляє місцеве видання «Вознесенський вісник».

Зараз у парку встановлюють конструкцію з білими основами, на яких згодом збираються розмістити портрети героїв.

Нагадаємо, департамент архітектури та містобудування миколаївської міськради оголосив два масштабні архітектурні конкурси на кращі проекти меморіальних комплексів воїнам — захисникам України.