Акція в підтримку українських військовополонених. Фото: 36-та блигада морської піхоти

У неділю, 28 квітня, у Миколаєві відбулась чергова акція на підтримку полонених, зокрема, миколаївських морпіхів.

Про це повідомляють у 36 окремій бригаді морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського.

«Рідні та близькі військовополонених закликали суспільство підтримувати їхні акції, в котрий раз звертаючи увагу на порушення росією норм міжнародного права та утримування у нелюдських умовах українських Захисників. Чекаємо побратимів на рідній землі! Пам’ятаємо! Помстимося», — йдеться у повідомленні.

Акція в підтримку українських військовополонених. Фото: 36-та блигада морської піхоти

Акція в підтримку українських військовополонених. Фото: 36-та блигада морської піхоти

Акція в підтримку українських військовополонених. Фото: 36-та блигада морської піхоти

Акція в підтримку українських військовополонених. Фото: 36-та блигада морської піхоти

Акція в підтримку українських військовополонених. Фото: 36-та блигада морської піхоти

Акція в підтримку українських військовополонених. Фото: 36-та блигада морської піхоти

Акція в підтримку українських військовополонених. Фото: 36-та блигада морської піхоти

Акція в підтримку українських військовополонених. Фото: 36-та блигада морської піхоти

Нагадаємо, у Миколаєві щотижня проходять акції-нагадування про військовополонених ЗСУ.

Так, у неділю, 31 березня, у Миколаєві пройшла акція в підтримку українських військовополонених та захисників, що зникли безвісти.

Також 7 березня у Миколаєві відбувся автопробіг та акція-нагадування про військовополонених ЗСУ.

Зокрема, у неділю, 18 лютого, у Миколаєві відбувся мітинг родичів та близьких на підтримку військовополонених. Серед мітингувальників рідні полонених миколаївських військових, у тому числі захисників «Азовсталі».

Також 4 лютого у Миколаєві відбулась масштабна акція на підтримку військовополонених та зниклих безвісти українських воїнів.

Ще раніше, 28 жовтня, в Миколаєві до Всеукраїнського дня підтримки армії вже відбувався мітинг з вимогою направляти гроші з міського бюджету не на дороги та благоустрій, а на потреби Збройних Сил України.

Як відомо, Миколаївська міська рада спрямувала на потреби Сил оборони вже близько 700 мільйонів гривень.

До того ж, 4 листопада, жителі Миколаєва приєднались до акції на підтримку Збройних Сил України.

Раніше повідомлялося, що Україна 31 січня, з російського полону повернули 207 українських воїнів. 83 з них — нацгвардійці, прикордонники та поліцейські.