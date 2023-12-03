У «Миколаївській ТЕЦ» запевнили, що тепло подається 99,9% містян, які вони обслуговують.

Про це у коментарі «НикВести» розповів директор ТЕЦ Дмитро Мирошніченко.

За його словами, поки комунальники ремонтують мережі по Херсонському Шосе, але завершити мають сьогодні до 19:00. Більше по місту аварійних ситуацій не зафіксовано.

«Поки опалення подали на всіх користувачів крім одного будинку по Херсонському Шосе, 1б. Виходить 99,9%. Один будинок, наразі там ведуться роботи. Ми плануємо до 19:00 завершити та подати тепло», — розповів він.

Раніше Дмитро Мирошніченко заявив, що до 1 грудня всі абоненти підприємства будуть підключені до тепла.

Нагадаємо, опалювальний сезон 2023-24 у Миколаєві розпочався 14 листопада. Компанія «Миколаївська ТЕЦ» станом на вечір 18 листопада підключила до тепла половину від загальної кількості споживачів у Миколаєві. При цьому, у вересні в ТЕЦ повідомляли, що на 92% готові до початку опалювального сезону. Підприємство має лише завершити ремонтні роботи на двох великих ділянках.

Станом на вечір 20 листопада у Миколаєві без опалення були десятки багатоквартирних будинків. У кількох районах міста тривають ремонтні роботи тепломереж. Тоді перший заступник Миколаївського міського голови Віталій Луков повідомив, що підключати усі житлові будинки Миколаєва до тепла планують за декілька днів. Для цього наразі працівники ТЕЦ та облтеплоенерго працюють над ліквідацією поривів.

На вечір 21 листопада у місті без опалення все ще залишалися більше 400 багатоквартирних будинків.

В Миколаївській ТЕЦ розповіли, що затримки у подачі тепла у багатоквартирні будинки виникли через великі пориви на магістральних трубопроводах теплотрас.

Нагадаємо, що у Миколаївській обласній військовій адміністрації заявили, що не дивлячись на заяви про готовність до опалювального сезону, «Миколаївська ТЕЦ» не виконала своїх обіцянок. В ОВА вимагають від підприємства кадрових рішень.

Після цього у ТЕЦ розпочали службове розслідування, щоб знайти винних. Було тимчасово відсторонили від посади головного інженера, який відповідає за підготовку та проведення опалювального сезону. Керівник ТЕЦ зазначив, що це не означає, що саме головний інженер винний, все стане зрозуміло після завершення службового розслідування, яке триватиме близько місяця.