6 грудня, у День Збройних Сил України, у Миколаєві вручили сертифікати на придбання житла захисникам і захисницям.

Приємний сюрприз до свята отримали 35 родин військовослужбовців, повідомили у пресслужбі Миколаївської міської ради.

Міський голова Олександр Сєнкевич привітав воїнів та подякував за віддану службу.

«Від громади Миколаєва вітаю із Днем Збройних Сил України! У цю важливу дату місто вчергове передає військовим сертифікати на власне житло. Бо найменше, чим ми можемо віддячити, це подбати про своїх оборонців. Щиро бажаю вашим родинам щастя і доброї долі. І нехай кожна сім’я дочекається свого захисника з війни. Слава нашим Героям!», — зазначив він.

Мер розповів, як працює цільова програма забезпечення військових житлом. Військовослужбовці миколаївських частин сплачують податок до міського бюджету. Майже рік тому міська влада вирішила спрямувати ці кошти на компенсацію захисникам для купівлі власних помешкань. Програму розробляли разом з військовими, щоб максимально врахувати їхні потреби.

При цьому рішення, хто отримає сертифікат на житло, приймає керівництво військових частин. Кошти нараховують напряму, на картки воїнів. Вони з родинами самостійно обирають квартиру чи будинок на власні уподобання.

Нагадаємо, Миколаїв першим в країні запровадив цільову програму забезпечення житлом військовослужбовців ЗСУ. З бюджету громади на це спрямували вже понад 200 мільйонів гривень.