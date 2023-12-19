Полковник Ігор Бедзай

У Одесі одну із вулиць назвуть на честь миколаївського героя-авіатора Ігоря Бедзая.

Про це повідомляє «Думська».

Зазначається, що у понеділок, 18 грудня, історико-топонімічна комісія Одеської міськради ухвалила рішення щодо перейменування двох вулиць. Тепер його має затвердити сесія міськради

Планується вулицю Якутську в Київському районі перейменувати на честь Ігоря Бедзая, а Махачкалинську в Пересипському районі назвуть на честь Віталія Блажка.

Нагадаємо, що миколаївський полковник Ігор Бедзай став справжнім героєм ще 2014 року. Тоді 10-та бригада морської авіації стала єдиним підрозділом Збройних сил, який зумів вивести з окупованого Криму свою бойову техніку. Ризикована операція з порятунку літаків і вертольотів під дулами ворожих автоматів була проведена під керівництвом Ігоря Бедзая.

Після цих подій Ігор Бедзай став заступником командувача ВМСУ з авіації. Він загинув 7 травня 2022 року під час виконання пошуково-рятувальної операції в районі міста Вилкове Одеської області. Вертоліт Мі-14, під його керуванням, був збитий ракетою російського винищувача Су-30. 11 травня 2022 року полковник Ігор Бедзай удостоєний звання Героя України та нагороджений орденом «Золота зірка» посмертно.

Уродженець Одеси майор Віталій Блажко загинув 8 травня 2022 року в Маріуполі, обороняючи завод «Азовсталь». З 2015 року служив командиром снайперської групи спеціального призначення бригади «Азов». Повний кавалер ордена «За мужність», посмертно нагороджений орденом «Богдана Хмельницького» ІІІ ступеня та званням Герой України з врученням ордена «Золота зірка». Родина Віталія Блажко живе на вулиці Махачкалинській, яка носитиме його ім'я.

Нагадаємо, що у Миколаєві топонімічна комісія запропонувала нові варіанти для перейменування ще 23 вулиць у рамках процесу деколонізації.