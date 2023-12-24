Начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін видав дозволи на виїзд за кордон через систему «Шлях» для 10 представників волонтерських організацій «Єдина Україна» та «Аджалик», однак ті не повернулися в Україну.

Про це Олександр Прокудін сказав у відеозверненні в Telegram.

«На превеликий жаль, не всі, хто називає себе благодійниками, такими є насправді. Деколи за словом "допомога" приховують свої корисливі цілі. Мною були видані розпорядження про дозвіл на перетин кордону для представників організацій «Єдина Україна» та «Аджалик». Вони виїхали за межі країни і привезли обіцяну гуманітарну допомогу, зробили фото, відзвітували. Однак після цього вдруге вирішили виїхати і не повернулися назад в Україну. Мова йде про 10 осіб. Нині розпорядження про їх виїзд скасовані. Також звернувся до правоохоронних органів з проханням перевірити факт незаконного перетину державного кодону. Співпрацюємо, аби притягнути їх до відповідальності. Ці недоорганізації більше не отримають погодження на виїзд за кордон», — сказав Олександо Прокудін.

Нагадаємо, ведучий «24 каналу» Олексій Печій не повернувся до України після саміту Європейської ради, на який поїхав за акредитацією. Він пояснив, що «рівень підтримки України серед західного суспільства змінюється», і тому він вирішив «продовжити інформаційну боротьбу за Україну» за кордоном.

Нагадаємо, в українську армію хочуть мобілізувати ще від 450 до 500 тисяч солдатів для відбиття російського вторгнення. Але фінансові та політичні умови цього кроку ще не уточнені. Президент Володимир Зеленський назвав мобілізацію «чутливим питанням».

Раніше повідомлялось, що до 150 чоловіків призовного віку щодня отримують відмови під час виїзду з країни, ще приблизно 20 затримують під час спроби незаконного перетину кордону поза пунктами пропуску.

Відомо, що за дозволами Львівської ОВА через систему «Шлях» від червня 2022 року до лютого 2023 з України виїхали та не повернулися щонайменше 2 248 чоловіків призовного віку.