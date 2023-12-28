У Баштанському районі Миколаївщини 39-річна мешканка незаконно продавала алкогольні напої.

За даними Миколаївської обласної прокуратури, жінці повідомлено про підозру у придбанні, зберіганні та продажу алкоголю без відповідних документів. Також продажу неповнолітнім незаконно виготовленого алкоголю.

Наразі триває досудове розслідування. Жінці загрожує штраф від п’яти до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (85 —170 тисяч гривень.) з конфіскацією «товару».

Нагадаємо, у Миколаєві правоохоронці вилучили з незаконного обігу 250 тисяч пачок безакцизних сигарет на понад 11 мільйонів гривень.