Правоохоронці Миколаївщини розслідують 4 кримінальні справи, які відкрили у 2023 році за використання або поширення «мови ворожнечі».

Про це розповів начальник Головного управління Нацполіції у Миколаївській області Сергій Махно на пресконференції 29 грудня, повідомляють «НикВести»

Він додав, що кримінальні провадження відкриті за частиною 1 статті 161 КК України. Проводиться досудове слідство. Поки підозри по цих справам не оголошували.

«Важливе питання і щодо дискримінації української мови та щодо різних таких конфліктних ситуацій. Воно пріоритетне для нас», — зазначив Сергій Махно.

Також він вказав, що правоохоронцям вдалося ідентифікувати лише двох порушників.

Нагадаємо, що у липні цього рроку правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом порушення рівноправності громадян у Миколаєві.

Нагадаємо, що за словами жінки, яка зняла відео, коли вона стояла з подругою біля магазину, чоловік пройшов повз них один раз і лайливо висловився в їхній бік, після чого відійшов взяти цигарку. Проте потім він знову повернувся до жінок, і почувши українську мову, назвав їх «бандерками». На відео також чоловік називає жінок «вонючими с*ками» та «хохлятскими пид**асами».

Схожа ситуація сталась в центрі міста, де жінка почала ображати перехожу за те, що вона спілкувалась українською мовою.

Пізніше поліція розпочала кримінальне провадження за фактом порушення рівноправності громадян.

На ситуацію відреагував також мовний омбудсмен Тарас Кремінь, заявивши, що така дискримінація не є типовою в Україні.

Підкреслимо також, що станом на сьогоднішній день кількість людей, які розмовляють українською мовою в повсякденному житті, зокрема, в Миколаєві стала рекордною за роки незалежності України.

В свою чергу голова Миколаївської ОВА Віталій Кім не бачить нічого жахливого в тому, що не всі українці в один момент відмовилися від російської мови. Він вважає, що перехід на українську має бути «природнім», та й взагалі мова не впливає на патріотизм.

У серпні цього року опитування показало, що майже 60% українців спілкуються виключно українською, однак лишаються 9% громадян, що використовують виключно російську.