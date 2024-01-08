У Заводському районі Миколаєва капітально відремонтують пошкоджений внаслідок російських обстрілів житловий будинок за адресою Ясна Поляна, 1.

Про це свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro, повідомляють «НикВести».

Вартість робіт оцінили у 4 мільйони 685 тисяч 412 гривень. У технічній документації вказано, що будівельники мають розібрати пошкоджені елементи конструкції з третього по п’ятий поверх, а також віконні та дверні конструкції. Потім підсилити стіни сходової клітини та залізобетонні плити на усіх поверхах. Також передбачено облаштування нової покрівлі будинку та встановлення дверей. Всі заплановані роботи мають виконати до 1 квітня 2024 року.

Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради уклав договір з ТОВ «Злата БУД-М» без проведення торгів.

До цього департамент оголошував торги на ремонт будинку за адресою Ясна Поляна, 1 у жовтні 2023 року, однак вони не відбулися через відсутність пропозицій.

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Нагадаємо, що на відновлення пошкоджених внаслідок російських обстрілів багатоповерхівок з бюджету Миколаєва у 2023 році виділили 40 мільйонів гривень.

Першу пошкоджену обстрілами багатоповерхівку Миколаєва почали відновлювати коштом міського бюджету у липні 2023 року. Йдеться про будинок на Крилова, в який влітку 2022 року влучила російська ракета.

Згодом Департамент ЖКГ оголосив торги на відновлення п'ятиповерхівки у центрі Миколаєва, яку восени 2022 року зруйнувала російська ракета.

Також міська рада підтримала спрямування коштів з бюджету Миколаєва на технічне обстеження приватних будинків, що постраждали від війни.

«НикВести» також розібралися, чому мешканці деяких зруйнованих багатоповерхівок відмовляються від демонтажу та що відбуватиметься з будинками далі у статті «Проблема відновлення: як живуть миколаївці, домівки яких зруйнувала Росія».