Станом на початок 2024 року Департамент житлово-комунального господарства Миколаєва підготував проєкти з відновлення 25 постраждалих внаслідок обстрілів багатоповерхівок. Однак яку кількість вдасться відновити впродовж 2024 року — наразі невідомо.

Про це повідомив заступник директора департаменту ЖКГ міської ради Ігор Набатов під час пресконференції мера за підсумками 2023 року, передають «НикВести».

Всього торік вдалося відновити 140 постраждалих будинків та чотири, що зазнали прямого влучання ворожої ракети.

— На 2024 рік, авжеж, є плани. Зараз вони остаточно коригуються з урахуванням тих лімітів, які були доведені департаментом фінансів. Багато підготовчої роботи було зроблено для того, щоб почати процес відновлення. А саме — виготовлення проєктно-кошторисної документації, що є ключовим моментом для замовлення підрядних робіт, — сказав Ігор Набатов.

Наразі вже розроблена проєктно-кошторисна документація для відновлення 25 будинків, а по 7 будинкам вже укладені договори і триває процес відновлення, пояснив він. Ігор Набатов каже, що місто планує залучити донорські кошти на їх відновлення.

— Що стосується того, як будемо виходити з ситуації, то на рівні держави запроваджено таку цікаву платформу Dream (цифрова екосистема для підзвітного управління відновленням, — прим.). Ми плануємо залучати цю платформу для того, щоб шукати донорські організації, які будуть допомагати реалізовувати такі проєкти. Сказати, що точно вдасться відновити це зараз, сказати напевно неможливо, — сказав Ігор Набатов.

Читайте також статтю «НикВести» «Десятки тисяч людей залишились без дому: як миколаївцям отримати нове житло?».

Нагадаємо, що на відновлення пошкоджених внаслідок російських обстрілів багатоповерхівок з бюджету Миколаєва у 2023 році виділили 40 мільйонів гривень.

Першу пошкоджену обстрілами багатоповерхівку Миколаєва почали відновлювати коштом міського бюджету у липні 2023 року. Йдеться про будинок на Крилова, в який влітку 2022 року влучила російська ракета.

Згодом Департамент ЖКГ оголосив торги на відновлення п'ятиповерхівки у центрі Миколаєва, яку восени 2022 року зруйнувала російська ракета.

Також міська рада підтримала спрямування коштів з бюджету Миколаєва на технічне обстеження приватних будинків, що постраждали від війни.

«НикВести» також розібралися, чому мешканці деяких зруйнованих багатоповерхівок відмовляються від демонтажу та що відбуватиметься з будинками далі у статті «Проблема відновлення: як живуть миколаївці, домівки яких зруйнувала Росія».