Техніка «ЕЛУ Автодоріг»

За ніч працівники «ЕЛУ Автодоріг» обробили реагентами 13 маршрутів по вулицям Миколаєва.

Про це повідомили на КП «ЕЛУ автодоріг».

Зазначається, що у понеділок, після 17:00 пішов сніг з дощем, а на дорогах міста утворилась ожеледиця. Ввечері та вночі працювало 11 одиниць спецтехніки та навантажувач. Було використано біля 180 тонн реагентів.

«КП «ЕЛУ автодоріг» одразу почало відправляти водіїв спецтехніки на обробку доріг реагентами, щоб знизити небезпечні ризики проїзду під час ожеледиці. Було оброблено всі 13 маршрутів 1,2 та 3 черги місцевих доріг», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що зранку 9 січня майже на всіх дорогах Миколаївської області зняли обмеження для руху вантажного транспорту та автобусів.