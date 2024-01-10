Лікарю-інтерну одного з медзакладів Миколаєва повідомлено про підозру у пособництві в отриманні хабаря за фіктивний діагноз місцевому мешканцю аби уникнути мобілізації.

Як повідомила Миколаївська обласна прокуратура, підозрюваний за попередньою змовою із невстановленими службовими особами створили схему незаконного збагачення.

Як відомо, до лікаря звернувся місцевий мешканець аби проконсультуватись щодо стану свого здоров’я. Підозрюваний повідомив йому про можливість допомогти в ухиленні від мобілізації зробивши медичні документи з неіснуючими діагнозами, які дають підстави для списання чоловіка з військового обліку. Свою «послугу» він оцінив у 12 тисяч доларів.

Під час отримання частини грошей у розмірі 8 тисяч доларів, яке відбувалось під контролем правоохоронців, лікаря затримали.

Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави у розмірі 584 тисячі гривень.

Нагадаємо, що у Львові правоохоронці викрили сімейного лікаря, який за 1,5 тисячі доларів обіцяв зробити особу непридатною до військової служби.