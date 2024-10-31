$2,5 тисячі за непридатність до служби в армії: в Одесі затримали голову громадської організації

В Одесі затримали голову ГО, якого підозрюють у виготовленні «правильних» документів для військовозобов’язаних. Фото: відділ комунікації Нацполіції в Одеській області

В Одесі правоохоронці затримали голову громадської організації, якого підозрюють в зловживанні при виготовлені документів для військовозобов’язаних. Зловмиснику повідомили про підозру, йому загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Про це повідомив відділ комунікації Нацполіції в Одеській області.

За даними поліції, 22-річний підозрюваний за 2,5 тисяч доларів обіцяв допомогти у виготовленні документів про непридатність до військової служби за станом здоров’я, за допомогою зв'язків з «потрібними» людьми у місцевому ТЦК та СП.

Слідчі дії під час затримання. Фото: відділ комунікації Нацполіції в Одеській області

Слідчі дії під час затримання. Фото: відділ комунікації Нацполіції в Одеській області

Слідчі дії під час затримання. Фото: відділ комунікації Нацполіції в Одеській області

Слідчі дії під час затримання. Фото: відділ комунікації Нацполіції в Одеській області

Крім того, фігурант вимагав оплату від знайомого свого «клієнта», погрожуючи мобілізацією в разі відмови.

Правоохоронці затримали підозрюваного під час отримання п'яти тисяч доларів. У нього вилучили 104 тисячі гривень, печатки ТЦК, бланки тимчасових посвідчень та смартфон з доказами.

У відомстві зазначили, що після збору доказів йому висунули підозру за частиною 3 статті 369-2 Кримінального кодексу України.

Суд обрав запобіжний захід — утримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 757 тисяч гривень.

Триває розслідування для виявлення ймовірних спільників і клієнтів. Процес контролює Одеська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону.

Раніше Київський районний суд Одеси обрав запобіжний захід лікарю, якого підозрюють в організації багатомільйонної схеми оформлення фіктивних груп інвалідності. 30 жовтня суд вирішив залишити його під вартою на два місяці із можливістю вийти під заставу у 10 мільйонів гривень.

Раніше повідомлялось, що прокуратура просить суд накласти арешт на майно керівниці Миколаївської МСЕК, але їй досі не оголосили підозру.

Нагадаємо, що Уряд назначив аудит пенсій по інвалідності серед посадовців, а спецгрупа перевірить рішення МСЕК.

Крім того, що керівництво податкової перевірили на наявність статусів осіб з інвалідністю, за результатами — 16 посадовців звільняються.

Корупція в МСЕК

На початку жовтня силовики затримали керівницю медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) у Хмельницькій області Тетяну Крупу, в помешканні якої було знайдено мільйони доларів. Затримано також було її сина, посадовця управління Пенсійного фонду.

Під час обшуків у них знайшли лише готівкою майже шість мільйонів доларів у різних валютах. Окрім цього, за повідомленням ДБР, правоохоронці вилучили документи, які підтверджують незаконну діяльність посадовців та відмивання ними грошей через різні бізнес-проєкти. Під час слідчих дій керівниця МСЕК намагалась позбутися частини грошей, викинувши у вікно дві сумки, у яких було пів мільйона доларів.

ЗМІ писали, що Крупу обрали до Хмельницької обласної ради від «Слуги Народу», вона входить до Комісії з питань охорони здоров’я та соціальної політики, освіти, науки, культури, релігії, молоді та спорту. Також на сайті облради повідомляли, що Крупа у 2021 році очолила депутатську групу «За сімейні цінності».

7 жовтня Печерський райсуд Києва відправив Крупу під варту на два місяці з альтернативою застави у понад 500 мільйонів гривень.

Пізніше стало відомо, що Хмельницькій області, 49 прокурорів на чолі з обласним прокурором Олексієм Олійником оформили у Тетяни Крупи інвалідність.

Нагадаємо, що 22 жовтня стало відомо про обшуки у керівниці МСЕК на Миколаївщині. Мова йде про в. о. головного лікаря закладу Віру Бєлякову, у якої знайшли понад 450 тисяч доларів. Крім того, у її сина знайшли паспорт громадянина Російської Федерації, оформлений до повномасштабного вторгнення.

Після ситуації з обшуками в керівниці медико-соціальної експертної комісії Миколаївської області та зловживаннями посадових осіб різних держорганів з отриманням інвалідності президент Володимир Зеленський провів засідання РНБО.

Згодом Президент України Володимир Зеленський підписав закон щодо ліквідації медико-соціальних експертних комісій (МСЕК) з 31 грудня 2024 року.

Нагадаємо, що Генеральний прокурор України Андрій Костін подав у відставку через скандали про отриманням інвалідності прокурорами.

Зазначимо, що в указі оприлюдненому на сайті Офісу президента зазначено, що Міністерство охорони здоров'я України спільно з Міністерством цифрової трансформації повинні підготувати і подати на розгляд Кабінету Міністрів план цифровізації всіх етапів роботи медико-соціальних експертних комісій протягом двох тижнів.

Також стало відомо, що в Україні планують замінити медико-соціальні експертні комісії новою європейською моделлю.

Крім того, голова СБУ повідомив Василь Малюк, що 64 посадовця МСЕК отримали підозру, а 4 тисячі висновків про інвалідність скасували.

Як повідомлялось, в міністерство охорони здоров’я України скасували рішення про встановлення інвалідності 74 військовозобов’язаним після перевірок Хмельницької медико-соціальної експертної комісії.

Нагадаємо, на Миколаївщині 12 прокурорів мають статус особи з інвалідністю.

Раніше, міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко повідомив, що не планує подавати у відставку через ситуацію з МСЕК.

Після того, Віктор Ляшко розповів, що згідно з новим законопроєктом, медико-соціальна експертиза буде проводитися в кластерних та надкластерних лікарнях.