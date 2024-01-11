Президент Володимир Зеленський наголосив, що чоловіки мобілізаційного віку мають перебувати в Україні та працювати на державу.

Про це глава держави заявив під час пресконференції із премʼєркою Естонії Каєю Каллас.

— Є люди, які поза правилами або поза законом перетинали кордон. І це питання до цих людей, чоловіків. Якщо вони мобілізаційного віку, то вони повинні допомагати Україні і повинні бути в Україні. Я зараз не кажу про те, що хтось повинен бути на фронті, а хтось не повинен на фронті. Є закон. Але є звичайне людське правило, — сказав український президент.

Також він наголосив на тому, що на одного військового йде 6-8 платників податків, яких оплачує Україна. І якщо чоловік перебуває в Україні, не на фронті, то він працює.

— Де б ви не працювали, а ми з повагою ставимося до кожної людини. Якщо ви працюєте і сплачуєте податки, то ви так само бороните державу. Це дуже потрібно, — сказав Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання, чи має Естонія висилати в Україну чоловіків призовного віку.

Але якщо українець мобілізаційного віку перебуває за кордоном та не сплачує податки, тоді він виїжджав поза законом.

— То є питання, якщо ми хочемо зберегти країну, зберегти Європу, то всі ми повинні розуміти: або ми допомагаємо Україні, або ні. Або ми громадяни, які на фронті, або ми громадяни, які працюють і сплачують податки. Бо не буде грошей на військових. А не буде на військових грошей — не буде військових. Не буде кому захищати країну, — підсумував президент.

Нагадаємо, українці у віці 25-60 років, які проживають в Німеччині та інших країнах, наступного року мають з'явитися у призовні пункти ЗСУ, інакше до них будуть застосовані санкції, заявив міністр оборони Рустем Умєров.

Докладніше про мобілізацію та зниження призовного віку в Україні

19 грудня президент України Володимир Зеленський виступив з підсумковою пресконференцією, де повідомив, що Генеральний штаб та Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний запропонували додатково мобілізувати ще до 400-500 тисяч людей для військових дій.

Що стосується призовного віку, Володимир Зеленський вважає, що таке рішення цілком аргументоване. На пресконференції він погодився з пропозицією про зменшення граничного віку перебування чоловіків на військовому обліку від 27 до 25 років з 27 до 25 років.

Чи мобілізують жінок?

Президент України розкритикував ідею примусової мобілізації жінок.

«Мобілізація жінок — ні, не підпишу. Щодо 25 років: якщо буде аргументовано — а на сьогодні бачу, що це необхідно, — то з цим погоджуся», — сказав президент.

Як відомо, наразі в Україні чітко визначений перелік причин та необхідних документів для відстрочки військовозобов’язаних від мобілізації. Відстрочка може надаватися за станом здоров’я, через наявність трьох і більше неповнолітніх дітей чи доглядом за батьками з інвалідністю.

Нагадаємо, що у червні цього року в Верховні Раді України подали законопроєкт про скорочення переліку осіб, які можуть отримати відстрочку від призову на військову службу. Після підписання закону президентом Володимиром Зеленським не служити можна буде лише в тому випадку, якщо в родині більше немає інших людей, здатних утримувати особу з інвалідністю.

Окрім того, нещодавно міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що українці у віці 25-60 років, які проживають в Німеччині та інших країнах, наступного року мають з'явитися у призовні пункти ЗСУ, інакше до них будуть застосовані санкції.

Німеччина, у свою чергу заявила, що не можуть змусити громадян України, які перебувають у ФРН, повертатися на Батьківщину та воювати.