Росіяни почали встановлювати зенітно-ракетні комплекси С-300 навколо Санкт-Петербурга для захисту від повітряних атак.

Про це повідомив опозиційний російський новинний телеграм-канал ASTRA.

Зенітно-ракетні комплекси зняв на відео місцевий житель, один із комплексів перекрив проїжджу частину, намагаючись розвернутися. Канал зазначає, що містяни вперше помітили у регіоні ЗРК, та припускає, що їх вирішили встановити після атак БПЛА на Ленінградську область.

«С-300 ставлять довкола Пітера. Так що готуємось, хлопці, до гіршого», — коментує встановлення комплексів місцевий житель.

Що сталося

У ніч на 21 січня в порту Усть-Луга Ленінградської області РФ загорівся хімічний термінал «Новатек». Пошкоджено велике газосховище. В РФ стверджують, що пожежа спалахнула внаслідок атаки двох безпілотників.

Пізніше українські ЗМІ повідомили, що нічна атака дронами на морський термінал у російському місті Усть-Луга Ленінградської області була спецоперацією Служби безпеки України. Успішна атака на такий термінал завдає не тільки економічних збитків Росії, але й значно ускладнює логістику палива для військових РФ.

Завод «Новатек», що знаходиться у Ленінградській області РФ на узбережжі Балтійського моря, припинив операції після атаки безпілотників.

Також у ніч проти 18 січня росіяни заявили, що дрони атакували Петербурзький нафтовий термінал на території Ленінградської області РФ. Відомо, що всього було запущено три безпілотники, два з яких були придушені РЕБ і впали у Фінську затоку. Водночас третій безпілотник збили над територією нафтоналивному терміналу близько пів на другу ночі.

Зазначається, що уламки дрона впали на відкритій території одного з елеваторних майданчиків порту між резервуарами з мазутом. Після падіння дрон вибухнув, внаслідок чого почалася пожежа. Площа горіння становила 130 квадратних метрів.