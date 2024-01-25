Фото: Офіційний сайт КП «Харківський метрополітен».

У Харкові з метою безпеки призупинили роботу сервісів для відстежування руху вагонів метрополітену.

Про це повідомило комунальне підприємтсво «Харківський метрополітен».

«З метою безперебійного функціонування об’єктів критичної інфраструктури міського електротранспорту в умовах воєнного стану та запобіганню виникнення надзвичайних ситуацій в регіоні, КП «Харківський метрополітен» припиняє транслювання відомостей про розміщення та пересування міського транспорту в мережі Інтернет», — йдеться в повідомленні.

Це означає, що відслідковування місця знаходження рухомого складу пасажирського транспорту в режимі реального часу стане недоступним.

Про відновлення роботи сервісів обіцяють повідомити додатково.

Обстріл 23 січня

Нагадаємо, вранці 23 січня російська армія вдарила ракетами по двом багатоповерховим будинкам Харкова. Станом на вечір було відомо про 15 загиблих людей. Серед них 8-річна дівчинка та її мати.

Також Росія здійснила ракетну атаку на Київ. Внаслідок обстрілу постраждали 10 людей, у кількох районах столиці спалахнули пожежі.

Російська армія завдала комбінованого ракетного удару по Україні, застосувавши крилаті, балістичні, авіаційні та зенітні керовані ракети. Українські військові виявили 41 засіб повітряного нападу росіян. Сили оборони знищили 15 крилатих ракет Х-101/х-555/Х-55, 5 балістичних ракет «Іскандер-М» та одну керовану авіаційну ракету Х-59.

Міський голова Харкова Ігор Терехов запропонував перейменувати вулицю Пушкінську після російського обстрілу 23 січня. Він хоче назвати її на честь українського філософа та письменника Григорія Сковороди.