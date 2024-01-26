Упродовж 2023 року в Україні було зафіксовано 363 випадки рейдерства, більшість проваджень відкривається за підробку документів. Водночас лише 17% справ дійшло до суду.

Про це повідомляє платформа для роботи з відкритими даними «Опендатабот».

Зазначається, що минулого року справ щодо рейдерства побільшало майже втричі у порівнянні до першого року повномасштабного вторгнення (131 справа). Проте це все ще в 1,6 раза менше, ніж у 2021 році, коли зафіксували 597 таких проваджень.

Минулоріч, у середньому, щомісяця відкривалось 30 справ про рейдерство. Для порівняння, у 2021 році цей показник становив 50 проваджень на місяць.

Загалом відсоток справ, що надходять до суду за статтями про рейдерство, становить 16,8%. Для порівняння, у 2021 році цей показник був 37,3%.

У 80% справ про рейдерство, що були відкриті у 2023 році, рішення не було прийнято.

Переважну більшість справ — майже 68% або 245 проваджень — було відкрито через підробку документів. До судового розгляду надійшло лише 55 справ за цією статтею.

17% справ було відкрито за фактами протидії законній господарській діяльності (ст. 206 ККУ) — це 62 кримінальних провадження. Із них до суду не дійшло жодного провадження.

Найменше справ, повʼязаних з рейдерством — 15% стосуються протиправного заволодіння майном підприємств. Із 56 кримінальних справ торік до суду надійшло лише шусть.

Нагадаємо, у Черкаській області повідомлено про підозру п’ятьом членам злочинної організації, які захопили завод вартістю 160 мільйонів гривень. Схему розробили мешканці Миколаєва, Черкас, Кропивницького та Київщини.