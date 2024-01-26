Затримання нападників на квартиру журналіста квартиру до журналіста Юрія Ніколова Фото: Поліція Києва

Правоохоронці не затримували чоловіків, які ломилися у квартиру до журналіста Юрія Ніколова. Їм навіть не повідомили про підозру.

Про це у Facebook заявив глава Центру протидії корупції Віталій Шабунін.

«Поліція НЕ затримала нападників на квартиру Юрія Ніколова. Поліція з ними сфоткалась і відпустила без затримання і вручення підозри. Оприлюдненні тоді поліцією красиві фоточки — частина піарного розводу», — наголосив він.

За словами Віталія Шабуніна, поліція не затримала нападників, оскільки після затримання треба було би вручити підозру.

«Після якої — публічний суд з обрання запобіжного заходу. І на цьому суді нападникам би точно поставили питання про замовника. А щось підказує мені, що замовники нападу і справжній керівник правоохоронців (Татаров) сидять якщо не в одному, то в сусідніх кабінетах. Спростувати мої підозри дуже просто: вручити підозри нападникам і, головне, замовникам, (а згодом передати справу в суд). Чекаю з нетерпінням», — додав він.

Тиск на журналістів

Нагадаємо, що 15 січня журналіст-розслідувач Юрій Ніколов заявив про залякування. До його квартири 14 січня намагалися потрапити невідомі: вони налякали його матір та сусідів, а на дверях залишили наліпки з написами «ухилянт» і «зрадник».

Згодом у поліції Києва повідомили, що встановили п’ятьох учасників протиправних дій щодо журналіста проєкту «Наші гроші» Юрія Ніколова, до квартири якого ломилася група невідомих осіб з погрозами.

Директорка Інституту масової інформації Оксана Романюк вимагає від влади відреагувати на системний тиск, який чиниться на українських журналістів.

Нещодавно керівник проєкту Bihus.Info Денис Бігус заявив, що невідомі прослуховували, а також стежили за колективом видання декілька місяців підряд.

Таку заяву він зробив, коментуючи відео, на якому працівники видання вживали наркотики на корпоративі в заміському будинку.

На відео присутній також запис телефонних розмов журналістів, під час яких вони домовляються привезти ці речовини. Тепер на редакцію чекають кадрові чистки.

Варто зазначити, що останнє розслідування проєкту Bihus.Info, яке 15 січня зʼявилося на YouTube-каналі проєкту, стосувалося Офісу президента та Кабінету міністрів.

Журналісти розповіли про те, що компанія «Медіатека», яка належить народному депутату від фракції «Слуга Народу» Олександру Маріковському, за бюджетні кошти готує медіазвіти для ОП та уряду. У цих звітах проаналізовані згадки про топчиновників у медіа.

17 січня Служба безпеки України розпочала розслідування обставин незаконного прослуховування та відеозйомки медійників Bihus.Info.

Національна поліція вже також зареєструвала заяву редакції Bihus.Info про перешкоджання журналістській діяльності та втручання в особисте життя. Команда також планує подати заяву до Служби безпеки України, яка вже розслідує справу за іншою статтею, з проханням визнати себе потерпілою стороною та надати їй копії вилучених відеозаписів.