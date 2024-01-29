В школах Миколаївської області, де діє очне або змішане навчання, запустили в роботу проект «Офіцери шкільної безпеки».

Про це розповіла керівник управління департаменту освіти Миколаївської ОВА Алла Веліховська, пишуть «НикВести».

Як відомо, проєкт є пілотним. У затверджені управлінням навчальні заклади відібрано 38 працівників поліції.

— У понеділок пройшло останнє стажування. Вони вже вийшли в заклади, наразі визначено 38 поліцейських — це працівники Національної поліції. Їх відбирали самостійно, але ми були присутні на співбесідах. Було створено робочу групу, в якій брали участь також представники департаменту, психологи, Інститут післядипломної педагогічної освіти, — розповіла Алла Веліховська.

Правоохоронці виконуватимуть покладені на них функції півроку. Цей термін, як свідчать слова посадовиці, є випробувальним, після якого можливо будуть внесені корективи в роботу поліції. Проте у подальшому відборі до уваги братимуть не лише поліцейських, каже Алла Веліховська.

— Далі підбиратимуться необов'язково працівники поліції. Люди проходитимуть конкурсний відбір, навчання на базі закладів, які готують поліцейських за спеціальним курсом. Буде враховано всі помилки, узгоджено недоречності, які можуть виникнути в процесі реалізації цього пілотного проєкту. Якщо все буде добре, проєкт триватиме. Треба створювати безпечне освітнє середовище. На жаль, до навчального закладу можуть пронести і вибухонебезпечні предмети, і зброю. Має бути людина, яка може чинити цьому опір, має на це право і вона підготовлена, — пояснила вона.

У проєкт зараз включено 38 шкіл Миколаївської області. Більша частина закладів — ліцеї, у яких учні навчаються офлайн або у змішаній формі. Також задіяна одна приватна школа та дві спеціальні школи.

Поліцейські безпеки перевірятимуть усіх відвідувачів закладів металошукачами. Алла Веліховська підкреслила, що це звичайна практика, а тому посягати на свободу дітей ніхто не буде.

— Пізніше встановлять рамки та тривожні кнопки виклику поліції. Ми активно працюємо над їх запуском. Якщо офіцер бачитиме, що в школі виникла небезпека, він натисне кнопку, і одразу наряди, які поряд або які можуть виїхати, їдуть у цей навчальний заклад для зʼясування обставин, — резюмувала Алла Веліховська.

Нагадаємо, про реалізацію даного проєкта на Миколаївщині стало відомо у грудні 2023 року. Начальник ГУНП Миколаївської області Сергій Махно тоді додав, що поки тривають дискусії щодо питання носіння зброї.

Де триває очне навчання на Миколаївщині?

Наразі в регіоні працювати офлайн дозволили 57 навчальним закладам. У більшості це школи Вознесенського та Первомайського районів. Крім того, 94 шкіл працюють змішано, тобто діти вчаться офлайн за певною черговістю, наприклад, тиждень через тиждень. Крім того, 277 закладів освіти працюють онлайн.

Також діє змішана форма навчання в прифронтовому Очакові, який досі знаходиться в зоні ураження ворожого РСЗВ.

Влада заявляла, що з 2024 року планують відкрити очне навчання у всіх школах та дитячих садках Миколаївщини.

Крім того, на деокупованих територіях Миколаївської області збираються збудувати 5 модульних шкіл.

Що з навчанням дітей в Миколаєві?

Школярі Миколаєва з початку повномасштабного вторгнення РФ навчаються в онлайн-форматі. Хоча влада наразі за сприяння донорів та держави активно облаштовує укриття в навчальних закладах, що іноді викликає у містян обурення.

Відмова від виходу дітей в школи є запорукою їх особистої безпеки, адже Миколаїв досі знаходиться в зоні можливого ураження балістикою з боку російських військових, каже мер Олександр Сєнкевич. При цьому, він наголошує на важливості підготовки укриттів і відновлення навчання в школах, коли ЗСУ посунуть лінію фронту.

Для запуску нового навчального року в офлайн-форматі в Миколаєві восени 2024 року влада продовжить облаштовувати укриття в школах.

Наразі зі 142 шкіл та дитячих садочків у Миколаєві укриттями облаштовано 37 навчальних закладів. У кінці грудня 2023 року комісія рекомендувала до відкриття ще сім закладів освіти, де облаштовані укриття.

В планах влади протягом наступних кількох років облаштувати 54 укриття у дитячих садочках, школах та ліцеях Миколаєва.

Нагадаємо, цьогоріч у школах Миколаєва фіксували відтік учнів. Порівняно з минулим навчальним роком кількість школярів зменшилася на 3 тисячі 300 осіб. Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім пояснив, що школи міста працюють онлайн, оскільки вони досі є цілями для російської армії.Також Віталій Кім пояснив, що рішення про офлайн-роботу міських шкіл прийматиме Офіс Президента та Міністерство освіти.