Екскаватор JCB. Фото: «Миколаївоблтеплоенерго»

Миколаїв отримав від міжнародних партнерів екскаватор JCB. Техніка працюватиме на комунальному підприємстві «Миколаївоблтеплоенерго».

Про це повідомили на підприємстві.

Зазначається, що допомога надійшла від USAID Проєкт енергетичної безпеки.

«Екскаватор JCB слугуватиме громаді Миколаєва у вирішенні питань теплопостачання, зокрема проведенні аварійних та планових робіт на теплових мережах», — йдеться у повідомленні.

Співпраця з USAID

Нагадаємо, що проєкт USAID «Економічна підтримка України» закупив для потреб компанії «Нібулон» 50 сучасних вагонів-хоперів, кожен із яких може перевозити до 70 тонн зерна.

Раніше повідомлялося, що «Миколаївоблтеплоенерго» отримало сучасний аварійно-ремонтний автомобіль від агентства США з міжнародного розвитку (USAID).

До того ж «Миколаївобленерго» отримало автопідйомник від фонду USAID — тепер енергетики зможуть оперативно усувати пошкодження і відновлювати електропостачання.

26 січня повідомлялося, що Миколаїв отримав від агентства США з міжнародного розвитку (USAID) техніку для ремонту доріг. Вона використовуватиметься у роботі КП ММР «ЕЛУ автодоріг», а також КП ММР «Дирекція єдиного замовника «Пілот»та іншими.