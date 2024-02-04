У Миколаївській гімназії №20, яка постраждала від обстрілів весною 2022 року, вже замінили 98 вікон та відремонтували дах.

Про це йдеться у сюжеті «Суспільного».

Зазначається, що навесні 2022 року будівля навчального закладу тричі постраждала від обстрілів.

«Найбільше постраждали дах і фасад нашої основної будівлі, всі вікна спортивної зали, їдальні, навчальних кабінетів. Всіх їх замінили, вже вони оновлені», — розповіла директорка гімназії Олена Бакаляр.

Ремонтні роботи у гімназії. Фото: "Суспільне"

В навчальному закладі замінили 97 вікон. Зараз роблять підвіконня та відкоси. Також коштом благодійників проводять поточний ремонт укриття гімназії. Також там облаштовують евакуаційні виходи.

«Зробили демонтаж підлоги, вивезли землю. Зробили сантехнічні роботи, «переварили» опалення, водопровід, електрику. Орієнтовно місяць ще буде потрібен для закінчення робіт», — говорить працівник підрядної організації Ґареґін Авдалян.

Укриття буде розраховане на 800 людей. Станом на друге лютого в онлайн режимі освіту здобувають 768 учнів гімназії.

Раніше повідомлялося, що у Миколаївському ліцеї №38 імені Володимира Чайки облаштують сучасне протирадіаційне укриття. Ці роботи коштуватимуть близько 25 мільйонів гривень.

Як відомо, Миколаївський ліцей №38 імені Володимира Чайки увійшов до переліку навчальних закладів міста, які затвердили для роботи впродовж 2023-2024 років. Водночас ліцей увійшов до трійки найкращих загальноосвітніх навчальних закладів в українському рейтингу за результатами національного мультипредметного тесту 2023 року.

Що з навчанням дітей в Миколаєві?

Школярі Миколаєва з початку повномасштабного вторгнення РФ навчаються в онлайн-форматі. Хоча влада наразі за сприяння донорів та держави активно облаштовує укриття в навчальних закладах, що іноді викликає у містян обурення.

Відмова від виходу дітей в школи є запорукою їх особистої безпеки, адже Миколаїв досі знаходиться в зоні можливого ураження балістикою з боку російських військових, каже мер Олександр Сєнкевич. При цьому, він наголошує на важливості підготовки укриттів і відновлення навчання в школах, коли ЗСУ посунуть лінію фронту.

Наразі зі 142 шкіл та дитячих садочків у Миколаєві укриттями облаштовано 37 навчальних закладів. У кінці грудня 2023 року комісія рекомендувала до відкриття ще сім закладів освіти, де облаштовані укриття.

В планах влади протягом наступних кількох років облаштувати 54 укриття у дитячих садочках, школах та ліцеях Миколаєва.

Нагадаємо, цьогоріч у школах Миколаєва фіксували відтік учнів. Порівняно з минулим навчальним роком кількість школярів зменшилася на 3 тисячі 300 осіб. Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім пояснив, що школи міста працюють онлайн, оскільки вони досі є цілями для російської армії.Також Віталій Кім пояснив, що рішення про офлайн-роботу міських шкіл прийматиме Офіс Президента та Міністерство освіти.

Де на Миколаївщині є офлайн-освіта?

У Миколаївській області працювати офлайн дозволили 57 навчальним закладам. У більшості це школи Вознесенського та Первомайського районів. Крім того, 94 шкіл працюють змішано, тобто діти вчаться офлайн за певною черговістю, наприклад, тиждень через тиждень. Ще 277 закладів освіти працюють онлайн.

Також навчальний процес офлайн вдалось організувати у прифронтовому Очакові, який досі знаходиться в зоні ураження ворожого РСЗВ. Там діє змішана форма навчання.

Згідно з моніторингом Управління освіти Миколаївської міської ради, 65% школярів бажають навчатися очно.