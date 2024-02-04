У неділю, 4 лютого, відбувся фінал Нацвідбору на Євробачення-2024. Оголошено переможців голосування від журі та глядачів, ними стали Alyona и Jerry Heil.
Нагадаємо, що 3 лютого українці мали обрати представника країни на міжнародному пісенному конкурсі Євробачення-2024 у Мальме. Голосувати за своїх фаворитів можна було через застосунок «Дія». Проте, користувачі скаржаться, що застосунок не витримав напливу охочих віддати свій голос і «впав».
Голосування продовжили, після того, як «Дія» відновила роботу. Результати голосування на «Євробаченні» стали відомо сьогодні о 19:05.
Дует Alyona Alyona і Jerry Heil набрали найбільше голосів від українців та отримали 11 балів, від журі вони отримати 10 балів. Зрештою фінальний результат дівчат у Нацвідборі становив 21 бал.
Загалом у фіналі Нацвідбору приняли участь:
Раніше повідомлялося, що понад 1 мільйон українців проголосували через додаток «Дія» за представника України на пісенному конкурсі «Євробачення».
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У неділю, 4 лютого, відбувся фінал Нацвідбору на Євробачення-2024. Оголошено переможців голосування від журі та глядачів, ними стали Alyona и Jerry Heil.
Нагадаємо, що 3 лютого українці мали обрати представника країни на міжнародному пісенному конкурсі Євробачення-2024 у Мальме. Голосувати за своїх фаворитів можна було через застосунок «Дія». Проте, користувачі скаржаться, що застосунок не витримав напливу охочих віддати свій голос і «впав».
Голосування продовжили, після того, як «Дія» відновила роботу. Результати голосування на «Євробаченні» стали відомо сьогодні о 19:05.
Дует Alyona Alyona і Jerry Heil набрали найбільше голосів від українців та отримали 11 балів, від журі вони отримати 10 балів. Зрештою фінальний результат дівчат у Нацвідборі становив 21 бал.
Загалом у фіналі Нацвідбору приняли участь:
Раніше повідомлялося, що понад 1 мільйон українців проголосували через додаток «Дія» за представника України на пісенному конкурсі «Євробачення».