У неділю, 4 лютого, відбувся фінал Нацвідбору на Євробачення-2024. Оголошено переможців голосування від журі та глядачів, ними стали Alyona и Jerry Heil.

Нагадаємо, що 3 лютого українці мали обрати представника країни на міжнародному пісенному конкурсі Євробачення-2024 у Мальме. Голосувати за своїх фаворитів можна було через застосунок «Дія». Проте, користувачі скаржаться, що застосунок не витримав напливу охочих віддати свій голос і «впав».

Голосування продовжили, після того, як «Дія» відновила роботу. Результати голосування на «Євробаченні» стали відомо сьогодні о 19:05.

Дует Alyona Alyona і Jerry Heil набрали найбільше голосів від українців та отримали 11 балів, від журі вони отримати 10 балів. Зрештою фінальний результат дівчат у Нацвідборі становив 21 бал.

Загалом у фіналі Нацвідбору приняли участь:

YAKTAK - Lalala

INGRET - Keeper

NAZVA - Slavic English

ANKA - Палала

Drevo - Endless chain

alyona alyona & Jerry Heil - Teresa & Maria

MÉLOVIN - DREAMER

SKYLERR - Time is Running out

Ziferblat - Place I Call Home

YAGODY - Tsunamia

NAHABA – GLASSS

Раніше повідомлялося, що понад 1 мільйон українців проголосували через додаток «Дія» за представника України на пісенному конкурсі «Євробачення».