Попри шторм Росія вивела в Чорне море надводний ракетоносій — фрегат «Адмірал Макаров».
Ракетоносій має напоготові 8 «Калібрів», повідомили Сили оборони півдня.
«Рівень ракетної небезпеки значно підвищено. Сигналів повітряної тривоги дослухаємось, діємо зібрано і оперативно. Зміну обстановки Сили оборони півдня відстежують і повідомляють в режимі онлайн», — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, речник ВМС Дмитро Плетенчук зазначив, що після знищення ракетного катера «Івановєць», у Чорному морі затишшя. Росіяни формують подальшу тактику та сховали свої кораблі в пункти базування.
Також, начальник ГУР Міноборони Кирило Буданов заявив, що Україна зробила низку вдалих атак на російський флот, що дозволило витіснити його до південно-східної частини та відновити судноплавство.
Сили оборони півдня 2 січня повідомили, що воїни Херсонської зенітної ракетної бригади повітряного командування «Південь» знищили дві крилаті ракети «Калібр» над Миколаївщиною.
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Попри шторм Росія вивела в Чорне море надводний ракетоносій — фрегат «Адмірал Макаров».
Ракетоносій має напоготові 8 «Калібрів», повідомили Сили оборони півдня.
«Рівень ракетної небезпеки значно підвищено. Сигналів повітряної тривоги дослухаємось, діємо зібрано і оперативно. Зміну обстановки Сили оборони півдня відстежують і повідомляють в режимі онлайн», — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, речник ВМС Дмитро Плетенчук зазначив, що після знищення ракетного катера «Івановєць», у Чорному морі затишшя. Росіяни формують подальшу тактику та сховали свої кораблі в пункти базування.
Також, начальник ГУР Міноборони Кирило Буданов заявив, що Україна зробила низку вдалих атак на російський флот, що дозволило витіснити його до південно-східної частини та відновити судноплавство.
Сили оборони півдня 2 січня повідомили, що воїни Херсонської зенітної ракетної бригади повітряного командування «Південь» знищили дві крилаті ракети «Калібр» над Миколаївщиною.