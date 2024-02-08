РФ вивела в море корабель з «Калібрами». Фото: РосЗМІ

Попри шторм Росія вивела в Чорне море надводний ракетоносій — фрегат «Адмірал Макаров».

Ракетоносій має напоготові 8 «Калібрів», повідомили Сили оборони півдня.

«Рівень ракетної небезпеки значно підвищено. Сигналів повітряної тривоги дослухаємось, діємо зібрано і оперативно. Зміну обстановки Сили оборони півдня відстежують і повідомляють в режимі онлайн», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, речник ВМС Дмитро Плетенчук зазначив, що після знищення ракетного катера «Івановєць», у Чорному морі затишшя. Росіяни формують подальшу тактику та сховали свої кораблі в пункти базування.

Також, начальник ГУР Міноборони Кирило Буданов заявив, що Україна зробила низку вдалих атак на російський флот, що дозволило витіснити його до південно-східної частини та відновити судноплавство.

Сили оборони півдня 2 січня повідомили, що воїни Херсонської зенітної ракетної бригади повітряного командування «‎‎Південь»‎ знищили дві крилаті ракети «‎‎Калібр»‎ над Миколаївщиною.