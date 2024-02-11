Новий командувач Сухопутних військ Олександр Павлюк

Генерал-лейтенант Олександр Павлюк зробив заяву щодо свого призначення командувачем Сухопутних сил.

Про це він написав у своєму Телеграм-каналі.

Він зазначив, що Сухопутні війська це найбільша, найчисельніша частина славного Українського Війська, що бере на себе основний удар противника та несе найважчий тягар війни. Додавши, що усвідомлює весь спектр задач, що стоять сьогодні перед підрозділами та всією структурою.

«Дякую Президенту України, Уряду, Міністру оборони та всій команді Міністерства за довіру та конструктивну співпрацю в оборонному відомстві. Буду використовувати набутий досвід для розвитку Сухопутних військ», — написав Олександр Павлюк.

Нагадаємо, новий командувач замінив на цій посаді генерал-полковника Олександра Сирського, якого 8 лютого призначили на посаду Головнокомандувача ЗСУ.

Валерія Залужного, який займав посаду головнокомандувача ЗСУ 8 лютого офіційно звільнили указом президента Володимира Зеленського. Президент зустрівся з головкомом, подякував йому за два роки захисту України та запропонував «бути й надалі разом у команді Української держави».

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк пояснив, що рішення відправити у відставку головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного було ухвалено через низку причин. Одна з них — потреба у перегляді тактики дій.

Слід зазначити, що проведене раніше опитування свідчить, що переважна більшість українців — 72% поставилися б негативно до відставки головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного.

Також інше опитування свідчить, що в Україні зберігається абсолютна довіра до ЗСУ — 96%. Також було запитання про довіру Валерію Залужному, якому довіряють 88% українців.

Нардеп Євген Шевченко, якого виключили зі «Слуги народу», заявив, що Валерій Залужний підставив президента Володимира Зеленського і провалив контрнаступ.

В свою чергу Офіс президента заперечив припущення The Economist про конфлікт між Володимиром Зеленським та Валерієм Залужним.

Згодом, Володимир Зеленський заявив, що його стосунки з головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним є суто «робочими».