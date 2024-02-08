Валерій Залужний. Фото: Getty Images

Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного офіційно звільнено указом президента Володимира Зеленського. Іншим указом він призначив на цю посаду Олександра Сирського.



Про це йдеться в указах президента №59/2024, №60/2024, оприлюднених на сайті глави держави.

«Звільнити Залужного Валерія Федоровича з посади Головнокомандувача Збройних Сил України», – йдеться у першому документі.

Іншим своїм указом Володимир Зеленський призначив Олександра Сирського головнокомандувачем ЗСУ.

Нагадаємо, сьогодні Валерія Залужного звільнили з посади головнокомандувача ЗСУ. Президент Володимир Зеленський зустрівся з головкомом, подякував йому за два роки захисту України та запропонував «бути й надалі разом у команді Української держави».

Новим головнокомандувачем ЗСУ було призначено генерал-полковника Олександра Сирського.

Нагадаємо, проведене раніше опитування свідчить, що переважна більшість українців — 72% поставилися б негативно до відставки головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного.

Також інше опитування свідчить, що в Україні зберігається абсолютна довіра до ЗСУ — 96%. Також було запитання про довіру Валерію Залужному, якому довіряють 88% українців.

Нагадаємо, що нардеп Євген Шевченко, якого виключили зі «Слуги народу», заявив, що Валерій Залужний підставив президента Володимира Зеленського і провалив контрнаступ.

В свою чергу Офіс президента заперечив припущення The Economist про конфлікт між Володимиром Зеленським та Валерієм Залужним.

Згодом, Володимир Зеленський заявив, що його стосунки з головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним є суто «робочими».