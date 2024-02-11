Президент України Володимир Зеленський призначив генерал-лейтенанта Олександра Павлюка командувачем Сухопутних військ Збройних Сил України.
Відповідний указ оприлюднили у неділю, 11 лютого, на сайті глави держави.
«Призначити генерал-лейтенанта Павлюка Олександра Олексійовича командувачем Сухопутних військ Збройних Сил України», — йдеться в повідомленні.
Раніше посаду займав Олександр Сирський, якого 8 лютого призначили головнокомандувачем ЗСУ.
Валерія Залужного, який займав посаду головнокомандувача ЗСУ 8 лютого офіційно звільнили указом президента Володимира Зеленського. Президент зустрівся з головкомом, подякував йому за два роки захисту України та запропонував «бути й надалі разом у команді Української держави».
Нагадаємо, проведене раніше опитування свідчить, що переважна більшість українців — 72% поставилися б негативно до відставки головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного.
Також інше опитування свідчить, що в Україні зберігається абсолютна довіра до ЗСУ — 96%. Також було запитання про довіру Валерію Залужному, якому довіряють 88% українців.
Нардеп Євген Шевченко, якого виключили зі «Слуги народу», заявив, що Валерій Залужний підставив президента Володимира Зеленського і провалив контрнаступ.
В свою чергу Офіс президента заперечив припущення The Economist про конфлікт між Володимиром Зеленським та Валерієм Залужним.
Згодом, Володимир Зеленський заявив, що його стосунки з головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним є суто «робочими».
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Президент України Володимир Зеленський призначив генерал-лейтенанта Олександра Павлюка командувачем Сухопутних військ Збройних Сил України.
Відповідний указ оприлюднили у неділю, 11 лютого, на сайті глави держави.
«Призначити генерал-лейтенанта Павлюка Олександра Олексійовича командувачем Сухопутних військ Збройних Сил України», — йдеться в повідомленні.
Раніше посаду займав Олександр Сирський, якого 8 лютого призначили головнокомандувачем ЗСУ.
Валерія Залужного, який займав посаду головнокомандувача ЗСУ 8 лютого офіційно звільнили указом президента Володимира Зеленського. Президент зустрівся з головкомом, подякував йому за два роки захисту України та запропонував «бути й надалі разом у команді Української держави».
Нагадаємо, проведене раніше опитування свідчить, що переважна більшість українців — 72% поставилися б негативно до відставки головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного.
Також інше опитування свідчить, що в Україні зберігається абсолютна довіра до ЗСУ — 96%. Також було запитання про довіру Валерію Залужному, якому довіряють 88% українців.
Нардеп Євген Шевченко, якого виключили зі «Слуги народу», заявив, що Валерій Залужний підставив президента Володимира Зеленського і провалив контрнаступ.
В свою чергу Офіс президента заперечив припущення The Economist про конфлікт між Володимиром Зеленським та Валерієм Залужним.
Згодом, Володимир Зеленський заявив, що його стосунки з головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним є суто «робочими».