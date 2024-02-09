Михайло Подоляк. Фото: УНІАН

Рішення відправити у відставку головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного було ухвалено через низку причин. Одна з них - потреба у перегляді тактики дій.

Про це розповів радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

Радник нагадав, що президент Володимир Зеленський вирішив провести системне оновлення керівного складу ЗСУ, включаючи головнокомандувача.

«Рішення обумовлене необхідністю переглянути тактику дій, яка не забезпечила в повному обсязі належного результату минулого року, не допустити стагнації по лінії фронту, що негативно впливає на суспільні настрої», – написав він.

Також Михайло Подоляк уточнив, що серед причин – потреба у пошуку нових функціональних та високотехнологічних рішень для можливості утримання та розвитку ініціативи, а також важливість запуску процесу реформування управлінських принципів в армії.

Нагадаємо, вчора, 8 лютого, Валерія Залужного звільнили з посади головнокомандувача ЗСУ. Президент Володимир Зеленський зустрівся з головкомом, подякував йому за два роки захисту України та запропонував «бути й надалі разом у команді Української держави».

Новим головнокомандувачем ЗСУ було призначено генерал-полковника Олександра Сирського.

Нагадаємо, проведене раніше опитування свідчить, що переважна більшість українців — 72% поставилися б негативно до відставки головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного.

Також інше опитування свідчить, що в Україні зберігається абсолютна довіра до ЗСУ — 96%. Також було запитання про довіру Валерію Залужному, якому довіряють 88% українців.

Нагадаємо, що нардеп Євген Шевченко, якого виключили зі «Слуги народу», заявив, що Валерій Залужний підставив президента Володимира Зеленського і провалив контрнаступ.

В свою чергу Офіс президента заперечив припущення The Economist про конфлікт між Володимиром Зеленським та Валерієм Залужним.

Згодом, Володимир Зеленський заявив, що його стосунки з головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним є суто «робочими».