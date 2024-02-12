На сирійському аеродромі Шайрат готують російських операторів БПЛА для війни проти України.
Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони.
«У Сирії тренують російських операторів БПЛА іранського виробництва. Навчання для московитів проводять «Ліванська поліція Хезболлиє» та «Іранська революційна гвардія» на території сирійського військового аеродрому Шайрат», — йдеться в повідомленні.
За даними української розвідки, лівансько-ірансько-російський навчальний курс передбачає опанування БПЛА Shahed-136 та Ababil-3, а також дистанційно керованого літака Raad.
Військові навчання очолює один із командирів «Хезболли» Камаль Абу Садік, який спеціалізується на виготовленні та обслуговуванні безпілотників.
«Разом із росіянами вишкіл проходять найманці-сирійці, яких Москва планує задіяти у війні проти України як операторів БПЛА», — повідомили у ГУР.
Нагадаємо, у січні цього року, білоруські військові поїхали на навчання до РФ, щоб перейняти досвід російської армія у війні проти України. Щойно навчання завершаться, то білоруські військові повернуться одразу ж на батьківщину і виступатимуть у ролі інструкторів із «найскладніших предметів бойової підготовки»
Також відомо, що росіяни готують курсантів-розвідників, які здійснюватимуть диверсії поблизу кордону з Україною.
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На сирійському аеродромі Шайрат готують російських операторів БПЛА для війни проти України.
Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони.
«У Сирії тренують російських операторів БПЛА іранського виробництва. Навчання для московитів проводять «Ліванська поліція Хезболлиє» та «Іранська революційна гвардія» на території сирійського військового аеродрому Шайрат», — йдеться в повідомленні.
За даними української розвідки, лівансько-ірансько-російський навчальний курс передбачає опанування БПЛА Shahed-136 та Ababil-3, а також дистанційно керованого літака Raad.
Військові навчання очолює один із командирів «Хезболли» Камаль Абу Садік, який спеціалізується на виготовленні та обслуговуванні безпілотників.
«Разом із росіянами вишкіл проходять найманці-сирійці, яких Москва планує задіяти у війні проти України як операторів БПЛА», — повідомили у ГУР.
Нагадаємо, у січні цього року, білоруські військові поїхали на навчання до РФ, щоб перейняти досвід російської армія у війні проти України. Щойно навчання завершаться, то білоруські військові повернуться одразу ж на батьківщину і виступатимуть у ролі інструкторів із «найскладніших предметів бойової підготовки»
Також відомо, що росіяни готують курсантів-розвідників, які здійснюватимуть диверсії поблизу кордону з Україною.