У Сирії готують російських операторів дронів. Фото: sundries.ua

На сирійському аеродромі Шайрат готують російських операторів БПЛА для війни проти України.

Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони.

«У Сирії тренують російських операторів БПЛА іранського виробництва. Навчання для московитів проводять «Ліванська поліція Хезболлиє» та «Іранська революційна гвардія» на території сирійського військового аеродрому Шайрат», — йдеться в повідомленні.

За даними української розвідки, лівансько-ірансько-російський навчальний курс передбачає опанування БПЛА Shahed-136 та Ababil-3, а також дистанційно керованого літака Raad.

Військові навчання очолює один із командирів «Хезболли» Камаль Абу Садік, який спеціалізується на виготовленні та обслуговуванні безпілотників.

«Разом із росіянами вишкіл проходять найманці-сирійці, яких Москва планує задіяти у війні проти України як операторів БПЛА», — повідомили у ГУР.

Нагадаємо, у січні цього року, білоруські військові поїхали на навчання до РФ, щоб перейняти досвід російської армія у війні проти України. Щойно навчання завершаться, то білоруські військові повернуться одразу ж на батьківщину і виступатимуть у ролі інструкторів із «найскладніших предметів бойової підготовки»

Також відомо, що росіяни готують курсантів-розвідників, які здійснюватимуть диверсії поблизу кордону з Україною.