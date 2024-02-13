Заступник голови Нацполіції Максим Цуцкірідзе, Фото: Цензор.НЕТ

Працівники Національної поліції розслідують близько 9400 кримінальних проваджень за фактом ухилення від мобілізації, а до суду вже направили 2600 обвинувальних актів.

Про це заступник голови Нацполіції Максим Цуцкірідзе заявив в інтервʼю Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що кримінальні провадження за фактом ухилення від мобілізації розпочинаються за ініціативою територіальних центрів комплектування.

— Тому що ми не можемо знати, хто ухилився, не відреагував на повістку, чи хто не з’явився після проходження ВЛК. Тому виключно після того, як надійдуть списки таких осіб, ми починаємо працювати. Там є певні процедури, — сказав Максим Цуцкірідзе.

За його словами, наразі розслідується близько 9400 проваджень щодо ухилення від мобілізації. До суду скерували 2600 проваджень.

— Дещо повільно такі справи розглядаються в судах, ми розуміємо, що на суддів велике навантаження, але вже є й вироки. В 2022 році винесено 250 вироків, в 2023 — близько 300. Все ж таки, щоб люди відчували, що відворотності покарання немає за цим злочином, судам треба ще попрацювати, — пояснив заступник голови Нацполіції.

Він також додав, що найбільша кількість кримінальних проваджень щодо ухилення від мобілізації розслідується у прикордонних областях — Одеська, Закарпатська, Львівська, Чернівецька.

— Наявність самого кримінального провадження уже нам «розв’язує» руки і дає змогу провести весь комплекс слідчих і негласних слідчих розшукових дій. Тобто від банальних допитів оточення цієї людини до оперативних заходів, які стосуються і телефонів, і відкритого пересування на автомобілях (програма «Безпечне місто»), і т.д. Це ми використовуємо, звичайно насамперед коли встановили місце розташування людини, про яку нас проінформував ТЦК, — зазначив Максим Цуцкірідзе.

Нагадаємо, правоохоронні органи Миколаївської області зафіксували 87 кримінальних проваджень щодо ухилень від призову на військову службу за мобілізацією.

Що з мобілізацією на Миколаївщині?

Як відомо, за час повномасштабної війни до лав ЗСУ мобілізували 33 тисячі мешканців Миколаївщини.

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім висловив переконання у необхідності мобілізації після особистого спілкування з військовими, які зараз захищають державу.

Голова ОВА додав, що гроші не мають бути головною мотивацією для захисту держави.

У відповідь на це депутатка Миколаївської обласної ради Оксана Калюжна негативно відреагувала на заяву керівництва області щодо мобілізації, порівнявши видачу повісток ухилянтам з відловом собак.