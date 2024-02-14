ДБР розслідує стеження за журналістами Bihus.Info. Фото з відкритих джерел

Державне бюро розслідувань розпочало досудове розслідування за фактом стеження за журналістами Bihus.Info.

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора України.

Зазначається, що встановлені факти, які можуть свідчити про перешкоджання законній професійній діяльності журналістів (стаття 182, стаття 359 КК України). На території етнографічного комплексу здійснювався незаконний збір інформації про співробітників редакції Bihus.Info. Дані могли бути використані для подальшого впливу на них.

У зв’язку з чим розпочато досудове розслідування за частиною 3 статті 171 КК України — вплив у будь-якій формі на журналіста з метою перешкоджання виконанню ним професійних обов’язків, вчинений службовою особою з використанням свого службового становища.

Правоохоронці проводять слідчі дії, щоб встановити коло причетних до справи людей.

Що сталось?

Керівник проєкту Bihus.Info Денис Бігус заявив, що невідомі прослуховували, а також стежили за колективом видання декілька місяців підряд.

Таку заяву він зробив, коментуючи відео, на якому працівники видання вживали наркотики на корпоративі в заміському будинку.

На відео присутній також запис телефонних розмов журналістів, під час яких вони домовляються привезти ці речовини. Тепер на редакцію чекають кадрові чистки.

Пізніше журналісти звернулися із проханням допомогти ідентифікувати осіб, які, ймовірно, причетні до стеження за командою розслідувачів.

А ввечері 5 лютого команда проєкту опублікувала розслідування, в якому доводить, що в етнокомплексі «Українське село» за ними стежили саме співроботники Служби безпеки України.

Після цього у Службі безпеки України заявили, що окремі співробітники проєкту Bihus.Info були клієнтами наркодилерів і допомагали постачати наркотики іншим людям.

Також 6 лютого стало відомо, що Держбюро розслідувань буде розслідувати справу про незаконне стеження за журналістами проєкту Bihus.Info. Зазначається, що вже відкрито кримінальне провадження, відповідно до частини 1 статті 359 ККУ — незаконне встановлення та використання спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації у приміщенні заміського комплексу на території Київської області.

Варто зазначити, що останнє розслідування проєкту Bihus.Info, яке 15 січня зʼявилося на YouTube-каналі проєкту, стосувалося Офісу президента та Кабінету міністрів.

Журналісти розповіли про те, що компанія «Медіатека», яка належить народному депутату від фракції «Слуга Народу» Олександру Маріковському, за бюджетні кошти готує медіазвіти для ОП та уряду. У цих звітах проаналізовані згадки про топчиновників у медіа.