Попереджувальна акція українських перевізників на міжнародному пункті пропуску «Краківець-Корчова», листопад 2023. Фото: Facebook/ГО «Міжнародні автомобільні перевізники України»

З 15 лютого на пункті пропуску «Ягодин — Дорогуськ» українські перевізники планують розпочати акцію протесту у відповідь на дії польських фермерів, які блокують рух вантажівок через українсько-польський кордон.

Акція має розпочатися о 9:00, розповів «Суспільному» керівник громадської організації «Перевізники західного регіону» Віталій Коценко.

З його слів, учасники акції фіксуватимуть факти об’їзду блокади зі сторони польського кордону.

— Вони в годину пропускають одне авто, і то не українського, а польського водія, — каже Віталій Коценко.

Керівник громадської організації каже, що тривалість протестів українських перевізників залежатиме від ситуації з польського боку кордону. Додає: проїзд рейсових автобусів на пункті пропуску «Ягодин» не блокуватимуть.

Днями польський незалежний самоврядний профспілковий союз індивідуальних фермерів «Солідарність» заявив, що 20 лютого буде заблоковано усі прикордонні переходи між Польщею та Україною.

Нагадаємо, що 7 лютого польські фермери анонсували страйки, як мінімум одного пункту пропуску на кордоні із Україною. Йдеться про КПП «Дорогуськ — Ягодин». Вони обіцяли пропуск всіх автобусів та по 1 вантажному транспортному засобу в обох напрямках протягом години.

11 лютого перед пунктом пропуску «Ягодин — Дорогуськ», де третій день заблокований рух вантажівок, польські фермери висипали частину зерна з трьох українських фур.

Міністерство аграрної політики та продовольства України засудила навмисне знищення українського зерна польськими протестувальниками на українсько-польському кордоні.

«Вже два роки повномасштабного вторгнення українські аграрії працюють під постійними ворожими обстрілами, зазнають величезних збитків. Вони здобувають це зерно надзвичайно важко і часом ціною свого життя», — зазначили в Мінагрополітики.

В свою чергу посол України в Польщі Василь Зварич зазначив, що такі методи протестувальників не повинні толеруватися в європейській цивілізованій країні. Він назвав інцидент «ганебним злочином».