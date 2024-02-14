Металева скульптура закоханих лебедів, яку нещодавно прибрали з Флотського бульвару в Миколаєві, з’явилася у Варварівці.

Про це повідомив миколаївець Андрій Лисенко.

«Міські лебеді опинилися в парку Варварівці», — написав він.

Скульптура у Варварівці. Фото: Андрій Лисенко

У коментарях до допису зазначають, що лебедів встановили вчора, 13 лютого. Судячи з фото, їх розмістили у сквері «Солдата».

Скульптуру демонтували з бульвару у центрі міста в січні. Тоді комунальне підприємство «Миколаївські парки» пояснило, що її забрали на ремонт.

«Працівники КП «Миколаївські Парки» демонтували дану скульптуру для подальшого її ремонту та приведення до належного вигляду. Щоб і надалі ця романтична композиція милувала око мешканців та гостей міста», — йшлося у повідомленні.

Скульптура після встановлення у 2012 році. Фото: Миколаївська міськрада Стан лебедів у 2024 році. Фото: Миколаївські парки

Чому лебедів вирішили не повертати на місце, поки невідомо.

Конструкцію подарували місту у 2012 році. Автором композиції виступив Юрій Моторний, який зазначив, що на створення композиції надихнула жінка, його дружина.

З моменту встановлення серед молодят у Миколаєві з’явилася традиція чіпляти на неї замки як символ кохання та єдності.

Нагадаємо, що у травні 2023 року скульптури мармурових «аркасівських» левів повернули до Каштанового скверу в Миколаєві, звідки їх демонтували для зберігання після повномасштабного вторгнення російської армії в Україну.