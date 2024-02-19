Політичний в'язень Ремзі Бекіров. Фото: «Крим.Реалії».

Сьогодні, 19 лютого, в Україні запрацювала ініціатива «Листи до вільного Криму», яка була створена для того, щоб підтримати політв’язнів з Криму та окупованих частин Херсонської та Запорізької областей.

Про це розповіла головна консультантка Служби забезпечення діяльності Кримської платформи Представництва Президента України в АР Крим Анна Ситникова в ефірі «Медіацентр Україна», передають «НикВести».

Станом на сьогоднішній день представництву відомо про 208 кримських політичних в’язнів. Ці люди - кримчани, або затримані жителі Херсонщині та Запоріжжя.

— Протягом цих 2 років ми відзначаємо, що окрім «класичних політв’язнів» - це переважно кримські татари, яких затримували за їх проукраїнську позицію - також додалися люди, яких викрадали з Херсонщини, Запоріжжя та переміщували до Криму. Таких людей вже надзвичайно багато, на жаль. До цього переліку також почали додаватися справи людей, які попри 10 років окупації Криму, продовжують казати що півострів має бути українським, - сказала Анна Ситникова.

За словами консультантки представництва, лист з підтримкою, привітаннями або запитанням «Як справи?» - дуже важливі для політичних в’язнів.

— Родичі політв’язнів кажуть, що ці листи для їх рідних у російських або кримських в’язницях - це ковток свободи, - додала вона.

За її словами, ініціатива виникла у минулому році через те, що серед деяких вищих політичних кіл тема політв’язнів досі є маловідомою. Тому кожен українець впродовж наступних 4 місяців зможе написати політв'язню: якщо ви за кордоном - можете надіслати фізичний лист у РФ, якщо в Україні - лист в електронному форматі або фізичний лист на абонентську скриньку. Анна впевнена, що цю категорію людей треба підтримувати не тільки задля морального здоров’я, але й для фізичного.

— Ці листи надзвичайно важливі тому що адміністрація в’язниці бачить, що прийшов лист з Німеччини, Америки, Нової Зеландії, з Австралії, і вони розуміють, що про цю людину говорять скрізь. Це дуже важливо для фізичного збереження цієї людини. Тому що на жаль, минулого року, два політв’язнів померли і ще понад 30 людей - в тяжкому стані, - сказала Анна Ситникова.

Зазначається, що у переліку політичних в’язнів, яким можна написати будуть не всі 208 людей, тому що місцезнаходження деяких з них - невідомо. Переважно, це люди, які були незаконно вивезені до Криму або РФ з окупованих частин Херсонської та Запорізької областей. Також, у написанні цих листів є певні вимоги: потрібно писати російською мовою і не торкатися політичних моментів.



З переліком людей, яким ви можете написати можна ознайомитись на сайті та соціальних мережах Представництва президента України в АР Крим. Акція буде тривати 4 місяці: з 19 лютого до 19 травня.

Нагадаємо, як у 2015 році у Криму активісту Євромайдану присудили 4 роки в'язниці.