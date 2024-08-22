Обстеження та лікування рідкісного синдрому Гійєна-Барре. Фото: міське управління охорони здоровʼя.

У Миколаєві на базі міської лікарні №4 проводять діагностичне обстеження та лікування рідкісного синдрому Гійєна-Барре. Від початку року проліковано троє пацієнтів.

Про це повідомляють в міському управлінні охорони здоровʼя.

Діагностику та лікування проводять на базі лікарні №4, де створено необхідні умови. Як зазначає завідувачка неврологічним відділенням Олена Курляк, повний цикл медичної допомоги пацієнтам з синдромом Гійєна-Барре включає систематичне лікування, плазмаферез, підтримуючу терапію, корекцію порушень дихання або серцевого ритму та подальшу реабілітацію.

Обстеження та лікування рідкісного синдрому Гійєна-Барре. Фото: міське управління охорони здоровʼя.

Пацієнтам допомагає команда фахівців, до якої включені лікарі загальної практики — сімейної медицини, лікарі неврологи, реабілітологи, лікарі невідкладної допомоги.

Синдром Гійєна-Барре — це рідкісне складне аутоімунне захворювання, коли імунна система організму починає атакувати власні нервові клітини, зокрема мієлінові оболонки нервів. Основною особливістю цього синдрому є гостре запалення нервів, що призводить до м’язової слабкості і, в деяких випадках, паралічу.

Нагадаємо, що після приєднання Миколаївської обласної інфекційної лікарні до фтизіопульмонологічного центру, вже звільнили 80% персоналу, закрили лабораторії, а нова реанімація, створена за європейськими стандартами, фактично припинила свою роботу.