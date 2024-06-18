Наслідки влучання в Азові / Фото: телеграм-канал «это Ростов новости»

У місті Азов Ростовської області РФ, за даними влади, внаслідок атаки безпілотника загорілися резервуари з нафтопродуктами.

Про це вночі 18 червня повідомив губернатор Ростовської області Василь Голубєв у Telegram.

«В Азові внаслідок атаки БпЛА загорілися резервуари з нафтопродуктами. За попередніми даними, жертв немає. Підрозділом МНС організовано гасіння відкритого вогню», — написав він.

Пізніше в МНС РФ повідомили, що палає 5 тисяч кубічних метрів нафтопродуктів. До місця направили пожежний поїзд. У гасінні залучені 208 людей та 39 одиниць техніки.

«Лабораторія Росспоживнагляду проводить моніторинг стану довкілля. Перевищення гранично допустимих концентрацій забруднюючих речовин не встановлено», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, на нафтопереробному заводі «Лукойл» у російському Волгограді сталася пожежа. У Міноборони РФ заявили про падіння уламків українського безпілотника.