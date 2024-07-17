У середу, 17 липня, очільниця столиці Парижа Анн Ідальго поплавала в Сені, щоб продемонструвати, що її вода є достатньо чистою для проведення змагань з плавання на відкритому повітрі в рамках Паризьких Олімпійських ігор.
Про це повідомляє видання DW.
Зазначається, що під час триатлону і марафону на Паризьких іграх учасники плаватимуть у Сені, де плавання вже понад століття є незаконним.
«Напередодні Ігор, коли Сена буде відігравати ключову роль, ця подія стане демонстрацією зусиль міста та країни для покращення якості води та екологічного стану річки», — йдеться в заяві офісу Анни Ідальго.
На очищення річки витратили 1,4 мільярда євро. Водночас тести на початку липня показали, що рівень стічних вод у річці є вищим дозволеного. Якщо під час Ігор падатимуть сильні дощі змагання з плавання в триатлоні скасують, а перегони з марафонського плавання перенесуть на Морський стадіон Вер-сюр-Марн у регіоні Великого Парижа.
Анна Ідальго збиралася скупатися в річці ще у червні, але вона відклала заплив через те, що обсяг фекалій у річці у 10 разів перевищував дозволену норму.
Літні Олімпійські ігри у Парижі стартують у пʼятницю, 26 липня і триватимуть до 11 серпня.
Нагадаємо, що у липні минулого року Париж перебував на заключному етапі очищення, що мало б дозволити плавцям і пірнальникам повернутися в річку Сену.
Також повідомлялося, що на Олімпійських іграх 2024 року в Парижі Україну представлятимуть 140 спортсменів.
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У середу, 17 липня, очільниця столиці Парижа Анн Ідальго поплавала в Сені, щоб продемонструвати, що її вода є достатньо чистою для проведення змагань з плавання на відкритому повітрі в рамках Паризьких Олімпійських ігор.
Про це повідомляє видання DW.
Зазначається, що під час триатлону і марафону на Паризьких іграх учасники плаватимуть у Сені, де плавання вже понад століття є незаконним.
«Напередодні Ігор, коли Сена буде відігравати ключову роль, ця подія стане демонстрацією зусиль міста та країни для покращення якості води та екологічного стану річки», — йдеться в заяві офісу Анни Ідальго.
На очищення річки витратили 1,4 мільярда євро. Водночас тести на початку липня показали, що рівень стічних вод у річці є вищим дозволеного. Якщо під час Ігор падатимуть сильні дощі змагання з плавання в триатлоні скасують, а перегони з марафонського плавання перенесуть на Морський стадіон Вер-сюр-Марн у регіоні Великого Парижа.
Анна Ідальго збиралася скупатися в річці ще у червні, але вона відклала заплив через те, що обсяг фекалій у річці у 10 разів перевищував дозволену норму.
Літні Олімпійські ігри у Парижі стартують у пʼятницю, 26 липня і триватимуть до 11 серпня.
Нагадаємо, що у липні минулого року Париж перебував на заключному етапі очищення, що мало б дозволити плавцям і пірнальникам повернутися в річку Сену.
Також повідомлялося, що на Олімпійських іграх 2024 року в Парижі Україну представлятимуть 140 спортсменів.