Голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив про необхідність передачі Миколаївської ТЕЦ до міської власності, щоб модернізувати теплопостачання та знизити тарифи для населення.

Таку позицію він висловив у коментарі кореспонденту «НикВести» під час Ukraine Recovery Conference 11 червня у Берліні.

Він наголосив, що в поточний опалювальний сезон проводити великі зміни недоцільно, адже головним завданням зараз є забезпечення стабільного постачання електроенергії. Але вже на наступний рік, за словами Арахамії, необхідно укладати договір концесії з НАК «Нафтогаз України» або створювати спільне підприємство для управління ТЕЦ.

Голова парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія на Конференції з відновлення України, 11 червня 2024 рік, фото «НикВести»

За його словами, нинішня інфраструктура теплопостачання в Миколаєві побудована за радянських часів і є неоптимальною, що призводить до високих тарифів для споживачів.

— Зараз в опалювальний сезон нічого такого великого, нічого змінювати. Зараз головна мета, щоб взагалі була хоч якась електроенергія. Ми розуміємо, це складність ситуації. Але на наступний рік точно треба брати, чи мати якийсь договір, договір концесії з НАК «Нафтогаз України» забирати це до міста, або разом з НАК «Нафтогаз України» робити якийсь joint venture (спільне підприємство, — прим.) і разом допрацьовувати когенераційну систему, тому що зараз сама інфраструктура теплопостачання побудована неоптимально за радянськими часами, і тому тариф буде завжди високий, — сказав Давид Арахамія.

Раніше, Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич доповів голові правління НАК «Нафтогаз України» Олексію Чернишову, як місто готується до старту опалювального сезону.

Варто зазначити, що Олексій Чернишов у коментарі «НикВести» пообіцяв контролювати, щоб цього року Миколаївська ТЕЦ була готова до опалювального сезону.

Як Миколаївська ТЕЦ провалила опалювальний сезон у 2023 році

Розриття Миколаївської ТЕЦ у центрі Миколаєва, фото з архіву "НикВести", вересень 2023 року.

Опалювальний сезон 2023-24 у Миколаєві розпочався 14 листопада, однак Миколаївська ТЕЦ змогла забезпечити містян теплом тільки на початку грудня через чисельні аварії на тепломережах. Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич вважає, що проблеми із запуском тепла в наступних роках будуть лише погіршуватись.

Після зриву опалювального сезону та заяв Миколаївської ОВА про необхідність кадрових рішень, у ТЕЦ розпочали службове розслідування, щоб знайти винних.

Станом на вечір 18 листопада 2023 року Миколаївська ТЕЦ підключила до тепла тільки половину від загальної кількості своїх споживачів у Миколаєві. При цьому, у вересні в ТЕЦ повідомляли, що на 92% готові до початку опалювального сезону.

Розриття ТЕЦ у центрі Миколаєва, фото з архіву "НикВести", листопад 2023 року

Станом на вечір 20 листопада у Миколаєві без опалення залишалися десятки багатоквартирних будинків. У кількох районах міста тривали ремонтні роботи тепломереж. Тоді перший заступник Миколаївського міського голови Віталій Луков повідомив, що підключати усі житлові будинки Миколаєва до тепла планують за декілька днів.

Однак на вечір 21 листопада у місті без опалення все ще залишалися більше 400 багатоквартирних будинків. В Миколаївській ТЕЦ розповіли, що затримки у подачі тепла у багатоквартирні будинки виникли через великі пориви на магістральних трубопроводах теплотрас.

30 листопада в ТЕЦ повідомили, що через аварійні роботи ще на трьох ділянках міста жителі на деякий час знову залишаться без опалення. Проте в компанії одразу повідомили про гарну новину — за прогнозом синоптиків у Миколаєві очікується покращення погодних умов.

Численні пориви мереж ТЕЦ пов'язують, зокрема, з тим, що минулого опалювального сезону підприємство використовувало солону воду з лиману, яка прискорює корозію і так застарілих труб. На противагу цьому у «Миколаївоблтеплоенерго» заливали очищену воду зі свердловин, про що «НикВести» писали у статті «Зима близько: Яким буде опалювальний сезон в Миколаєві?». Таким чином в будинках, які обслуговує комунальне облтеплоенерго, старт обох опалювальних сезонів почався без зривів та значних аварій.

Водночас в Миколаївській ТЕЦ повідомили, що під час опалювального сезону 2023/2024 заливають воду з лиману тільки в аварійних випадках. Таким чином мережі підприємства заповнені солоною водою на 8%, тоді як минулого року системи були заповнені лиманною водою на 91%.

Ділянка вулиці Маріупольської, де ТЕЦ відмовляється ремонтувати асфальт, фото "НикВести", березень 2024

Уже півроку Миколаївська ТЕЦ не приводить до ладу вулицю Маріупольську (Московську) (від проспекту Центрального до Чкалова, де проводили ремонтні роботи на тепломережах восени минулого року. В Миколаївський ТЕЦ кажуть, що асфальтувати розриті ділянки дороги по вулиці Маріупольській наразі немає сенсу, адже через декілька місяців там проводитимуть часткову заміну теплотраси. Ділянка мереж має бути замінена від вулиці Дунаєва до Севастопольскої. Аналогічні роботи проведуть на ділянках по вулиці Пограничній.

Нагадаємо, директор Миколаївської теплоелектроцентралі (ТЕЦ) Дмитро Мирошниченко подав декларацію про майно та доходи за 2023 рік. За рік посадовець заробив 2 мільйони 143 тисячі 897 гривень. В середньому заробітна плата посадовця склала 178 тисяч гривень на місяць (близько 4,5 тисяч доларів США).

Крім того, Миколаївський окружний адміністративний суд розгляне справу за позовом журналістки онлайн-медіа «НикВести» до Миколаївської теплоелектроцентралі (ТЕЦ), яка відмовилась надати інформацію про заробітні плати керівництва протягом 2023 року.