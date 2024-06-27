Український прапор на фоні зруйнованої будівлі гімназії імені Миколи Аркаса у Миколаєві, 23 квітня 2024 рік, фото: Сергій Овчаришин, «НикВести»

Вже 2,5 роки миколаївські школярі навчаються онлайн. У вересні 2022 року Миколаїв не зміг відновити офлайн-навчання у школах через близькість до лінії фронту. Але згодом Херсон звільнили і у Миколаєві заговорили про відновлення очного навчання з вересня 2023 року. Однак тоді цього так і не відбулось. Увесь цей час міська влада працювала над ремонтом шкільних укриттів і сьогодні знову озвучує плани відновити офлайн-навчання.

«НикВести» вирішили з'ясувати, чи готові школи Миколаєва відновити офлайн-навчання вже цього навчального року, яка ситуація з ремонтом шкільних укриттів та чи варто миколаївським учням очікувати повернення за парти.

Хто має ухвалити рішення про відкриття шкіл?

Вперше про наміри запустити очне навчання у школах Миколаєва міська влада повідомила минулого року. Тоді планувалось запустити офлайн навчання з вересня 2023 року, але цього не сталось і діти продовжили навчання дистанційно. Мер Олександр Сєнкевич пояснив це тим, що для міста досі зберігається загроза ураження балістичними снарядами.

«Сьогодні ніхто не може гарантувати безпеку нашим дітям. Ми сьогодні у зоні досяжності балістичних снарядів. Це означає, що спочатку прилетить, а потім увімкнеться сирена. Ніхто не готовий брати відповідальність за життя чужих дітей у тому стані, у якому це відбувається», — сказав Олександр Сєнкевич та додав, що, наприклад, одеським школам безпечніше працювати офлайн, ніж миколаївським, оскільки у разі запуску ворогом балістичної ракети про це буде відомо завчасно, адже до цього вона пролітатиме Миколаїв та територію моря.

Миколаївські школярі 1 вересня, архівне фото «НикВести»

Тому до цих планів вирішили повернутись вже через рік. І сьогодні відновити очне навчання планують вже з вересня 2024 року. Однак сказати напевно, чи відкриють навчальні заклади для офлайн-навчання вже цього року – наразі неможливо. Остаточне рішення ухвалюватимуть на державному рівні, каже у коментарі «НикВести» заступник Миколаївського міського голови Анатолій Петров.

«Ми зараз працюємо з ОВА з приводу того, що ми готові відкрити частину шкіл. Але дозволу ще ми не отримали. Це буде залежати від рішення багатьох людей, тобто самого штабу оборони, Міністерства освіти і так далі. Бо ми ж не знаємо, яка ситуація на 1 вересня буде на фронті», – пояснив Анатолій Петров.

Для того, щоб отримати дозвіл на відкриття однієї школи потрібно пройти певну процедуру. Попередньо заклад має пройти перевірки Державної служби з надзвичайних ситуацій та держпродспоживслужби, які мають надати відповідні дозволи, повідомила «НикВести» директорка департаменту освіти і науки Алла Веліховська.

«Однозначно рішення будуть приймати ті служби, які за це відповідають. Державна служба надзвичайних ситуацій перевіряє протипожежну безпеку і стан укриттів, а потім надає дозволи. Тобто вона перевіряє відповідно до своїх критеріїв. А, наприклад, Держпродспоживслужба немає ніяких проблем. Вони дають висновок, що питна вода нормальна, діти можуть перебувати в укритті, з харчуванням все в порядку. З їхнього боку ніяких проблем немає», – пояснила вона.

Шкільні підручники у кабінетах школи, фото: Сергій Овчаришин, «НикВести»

Після цього спеціально створена комплексна комісія має перевірити навчальні заклади та надати зі свого боку власний висновок, пояснила керівниця управління.

«В кожній громаді створюється комплексна комісія, в яку повинні війти представники всіх необхідних служб: Держпродспоживслужби, поліція охорони, служба безпеки, ДСНС. Спочатку вони просто оглядають цей заклад і дають висновок», – сказала Алла Веліховська.

А вже потім рішення про відкриття шкіл прийматиме або Миколаївська ОВА, або сама громада – залежно від нормативної бази, яка наразі змінюється вже втретє, додала Алла Веліховська. Цього тижня, уточнила вона, має відбутися чергова нарада з Міністерством освіти, де розглядатиметься це питання.

«Нам (ОВА, – прим.) має бути надана вже комплексна оцінка. Але зараз йде розмова про те, що, можливо, це буде делеговано саме громадам. Тоді рішення буде приймати виключно громада. От на даний момент, на сьогодні, все вже тричі змінилося. Але першочергово це безпека дітей. Якщо ситуація буде загрозлива, то зрозуміло, що ніхто на себе не візьме відповідальність. У нас вже є списки шкіл абсолютно з усіх громад. По кожній школі у нас є інформація, в якому режимі її планують відкривати. Вони знають і розуміють, скільки у них укриттів на сьогодні є, скільки укриттів буде готово до початку навчальних занять, скільки вони реально зможуть надавати послуг. Тобто, повірте, зараз триває така шалена робота», – пояснила вона.

Попередньо з вересня міська влада планує запустити 29 шкіл для очного та змішаного навчання, сказав у коментарі «НикВести» мер Олександр Сєнкевич. У цих школах, додав він, є найпростіші укриття. А щодо наявності бомбосховищ, то таких шкіл у Миколаєві, за його словами, дві.

«Ми плануємо запустити 29 шкіл. Я впевнений, що там будуть перевірки, і буде прийнято рішення щодо запуску. Може ця цифра зменшитись, наприклад. В будь-якому разі ми про це повідомимо раніше, щоб люди могли орієнтуватися, в яку школу вони будуть подавати документи і яким чином. Ми проаналізуємо цю інформацію і зможемо сказати, в яких школах відбуватиметься навчання в дві зміни, — сказав Олександр Сєнкевич.

Загалом Міністерство освіти України пропонує три формати освіти. Перший – заклади освіти, що працюють повністю очно (деякі з позмінним форматом навчання, – прим.), другий – заклади, у яких буде змішана форма, та третій формат – освітні заклади, де буде виключно дистанційне навчання.

Більш зрозумілою ситуація з відкриттям шкіл буде приблизно 15 липня, сказав «НикВести» заступник Миколаївського міського голови Анатолій Петров.

«Тоді ми будемо мати хоч якесь прояснення і публічно звернемося, що ми будемо запускатися. Але ж за законом це рішення штабу оборони. Поки таке рішення не прийнято. Я сьогодні не можу сказати, яке рішення вони ухвалять. Але ми готуємося», – пояснив він.

Школа у Миколаєві, архівне фото «НикВести»

Укриттями обладнана третина миколаївських шкіл

На сьогоднішні близько 35% шкіл на території міста мають відремонтоване укриття, повідомив заступник міського голови Анатолій Петров. Але зазвичай миколаївські школи не мають протирадіаційних укриттів чи бомбосховищ, тому в укриття переоблаштовують підвальні приміщення. Після необхідних покращень та ремонтів вони отримують статус найпростіших укриттів, тобто таких, де діти та освітяни можуть перебувати під час повітряних тривог.

«На жаль не у всіх закладах освіти ми можемо організувати сховища або найпростіші укриття, тому що частина закладів не мають підвальних приміщень. У нас 26 шкіл, які не мають умов для створення сховищ», — повідомив заступник міського голови.

Однак тієї кількості укриттів, яку вже відремонтували в навчальних закладах міста вистачить для того, щоб відновити у школах очне навчання, повідомили «НикВести» в управлінні освіти міської ради. Адже, додали там, у школах планують запровадити позмінне навчання.

З облаштуванням укриттів у школах Миколаєва допомагають й міжнародні партнери, повідомили в міському управлінні освіти. За весь час повномасштабної війни укриття за донорські кошти облаштували в 11 школах міста.

До прикладу, у травні 2024 року у миколаївському ліцеї №55 відкрили найбільше в місті укриття. Його вдалось облаштувати завдяки сумісній роботі благодійного фонду savED, видання «Українська правда» та фонду CORE. Завдяки зусиллям команди на укриття зібрали 4 мільйони гривень.

Укриття в миколаївському ліцеї №55, фото «НикВести» Укриття в миколаївському ліцеї №55, фото «НикВести» Укриття в миколаївському ліцеї №55, фото «НикВести»

«Підземна школа» складається з п’яти великих приміщень, загальною площею майже 940 квадратних метрів, включно з санітарними кімнатами. У підвальному приміщенні є 500-600 посадкових місць, цього буде достатньо для всього колективу ліцею, каже виконуючий обов’язки директора ліцею Дмитро Васильков.

«Скажу чесно, емоції мене переповнюють. Я реаліст і я до останнього не вірив, що таке можливо. Я вірив у нашу команду, кожен до деталей все обмірковував, я такого ще не бачив. Все тут зроблено з любов'ю», — поділився враженнями він Дмитро Васильков.

Водночас на облаштування укриттів у навчальних закладах також виділяють кошти з державного бюджету. Цьогоріч на це області планують виділити 185,2 мільйона гривень. Частина з них (17,5 мільйона гривень) передбачена на реконструкцію підвалу другого корпусу Миколаївського ліцею №38 імені Володимира Дмитровича Чайки Миколаївської міської ради.

Загалом на ремонт укриттів з міського бюджету за понад два роки виділили вже 19,5 мільйона гривень. За цей час відремонтували 22 шкільних укриття, а станом на червень 2024 року тривають ремонтні роботи укриттів в ще 16 закладах освіти, повідомили «НикВести» в управлінні освіти.

Процес облаштування укриття у миколаївській школі, фото: «НикВести»

Що зі зруйнованими обстрілами школами?

Внаслідок російських обстрілів у Миколаєві пошкоджено або зруйновано 61% шкіл, повідомляла раніше керівниця управління освіти Миколаївської міської ради Ганна Личко. Це понад 90 будівель закладів освіти.

«Є такі руйнування, де ми говоримо, що залатаємо дах, замінимо вікна і на цьому все гаразд з будівлею. А є такі заклади, наприклад, як гімназія № 48, №49, корпус №60, основний корпус школи №51, ліцей імені Аркаса, гімназія №7. Ліцей №2 – там був значний прильот. Саме ось тут найбільші руйнування. І якщо говорити за ці заклади освіти, то вони потребують капітального ремонту або будівництва», – сказала вона.

До прикладу, кошти на відбудову зруйнованого корпусу ліцею імені Миколи Аркаса вирішила дати Данія. А безпосередньо усіма роботами з відбудови гімназії сьогодні вже займається Управління ООН з обслуговування проєктів (UNOPS).

Зруйнована будівля гімназії імені Миколи Аркаса у Миколаєві, 23 квітня 2024 рік, фото: Сергій Овчаришин, «НикВести»

Ворожа ракета зруйнувала чимало приміщень, які знаходились у фасадній частині будівлі. Це хол, вестибюль, кабінети української та англійської мови зруйнована, кабінет української мови і літератури, картинна галерея. Ще також пошкоджень зазнали кабінет інформатики та кабінет директора. Тому проєкту відбудови передбачає не тільки відновлення історичної будівлі ліцею, але й облаштування в навчальному закладі укриття, повідомив «НикВести» директор Управління капітального будівництва міської ради Олексій Савчук.

Повністю новий корпус будуватимуть на заміну того, який був зруйнований під час обстрілу Миколаївського ліцею №60 у мікрорайоні Варварівка. Ракета знищила один із корпусів ліцею, пошкодила основний корпус та дитячий майданчик поряд.

Вартість відбудови корпусу оцінили у 111,3 мільйона гривень. Зробити це планують повністю за державні кошти — з фонду ліквідації наслідків збройної агресії РФ. Цього року уряд спрямував на роботи 76,6 мільйона гривень, про що свідчить розпорядження Кабміну від 5 березня 2024 року.

Побудувати корпус школи планують до червня 2025 року. Відбудовувати заклад збираються у дві черги робіт. Якщо перша передбачає будівництво нового корпусу на місці зруйнованого, то друга – будівництво ще одного корпусу на місці двох будівель закладу. Там раніше знаходились бібліотека та майстерня. Коли саме розпочнуться роботи з другої черги — невідомо. Також невідомо, за чий рахунок планують будувати ще один корпус ліцею.

Зруйнований корпус ліцею №60 у Варварівці, березень 2024 року. Фото: Сергій Овчаришин, «НикВести»

З державного бюджету також виділили кошти на відбудову ліцею №2 у центрі Миколаєва – 149,5 мільйонів гривень. Ще два роки тому у зруйнованих приміщеннях ліцею навчалися учні. Сьогодні замість них у будівлі закладу одна суцільна діра від прильоту.

Повністю відбудувати заклад планують до 2025 року, пояснили «НикВести» в Департаменті містобудування, архітектури, капітального будівництва та супроводження проєктів розвитку Миколаївської ОВА. На сьогодні ці роботи тривають. На території навчального закладу стоїть техніка, у приміщеннях – працюють співробітники підрядної організації. Цього року збираються виконати більшу частину робіт.

Відбудова Миколаївського ліцею №2 після обстрілу, фото «НикВести»

Наново у місті планують побудувати Миколаївський ліцей №51, в будівлю якого у липні 2022 року влучила ворожа ракета. Місцева влада розглядала два варіанти майбутнього ліцею: реконструювати заклад або знести та побудувати на цьому місці новий. Після технічного звіту вирішили: школу знесуть та побудують на її місці нову.

Відбудувати 51 ліцей місцева влада обіцяє за принципом «build back better», розповів директор Управління капітального будівництва міської ради Олексій Савчук: «Тобто відбудувати краще, ніж було. Це буде сучасний проєкт, який передбачає будівництво комплексу будівель».

На розробку проєкту відбудови закладу з бюджету міста виділили 7,7 мільйона гривень, а вже готовий кошторис розраховують отримати до 30 червня 2024 року. Після розробки проєкт передадуть Службі відновлення та розвитку інфраструктури у Миколаївській області, яка займатиметься вже будівництвом нового ліцею. У перспективі — ці роботи має профінансувати держава.

Зруйнована будівля ліцею №55 у Миколаєві, архівне фото «НикВести»

Скільки коштуватиме відбудова 51 ліцею — наразі невідомо. Це стане зрозумілим лише після розробки проєкту, де будуть вказані перелік та вартість робіт. Але попередньо у капітальних видатках бюджету Миколаєва на 2023 рік йшлося про вартість відбудови ліцею у 300 мільйонів гривень та строк відбудови закладу — до 2028 року. Однак ці цифри дуже орієнтовні, каже віцемер Сергій Коренєв.

«Ми боїмося того, що наші заклади будуть пустими»

Сьогодні у місті відбувається великий відтік контингенту учнів, повідомив «НикВести» заступник міського голови Анатолій Петров: «Багато сімей переїжджають у ті міста, де працюють школи. Ми боїмося того, що наші заклади будуть пустими, і ми тоді змушені будемо приймати рішення по ліквідації закладів освіти».

Через це, припускає він, є ризик закриття більшої кількості шкіл за ту, яка очікується після завершення процесу реорганізації навчальних закладів міста.

«На сьогоднішній день в нас контингенту приблизно на 40-42 школи, а в нас їх по факту 68. Майбутнє може диктувати нам інші умови й інші рішення. Це залежатиме від контингенту учнів, наповнюваності шкіл. Якщо, наприклад, було по 3-4 паралелі, то це, наприклад, в одному класі була відповідна кількість годин. Зрозуміло, що педагогічних працівників було одна кількість, а зараз їх може бути менше. Це теж проблема. І відповіді зараз ніхто не дасть, адже поки ми не бачимо повного контингенту учнів. Тільки після цього ми затвердимо навчальні плани і поставимо крапку, а це 25 серпня», – пояснив Анатолій Петров.

Водночас, додав заступник міського голови, цього року набір учнів до перших класів триває важче.

«Набір йде, але сказати, що він такий, як попередні роки, то ні. Він дійсно менший. І його результат ми теж побачимо на 15 серпня. Хтось повернеться, якщо ми відкриємося. Тобто зараз просто йде набір. Він не такий, як до війни. Дітей дійсно менше. Тобто, якщо ми набирали по 4 перші класи, то зараз може бути по 2. Теж сказати конкретно зараз не можна. Це вже за підсумками будемо знати», – додав він.

Порожній шкільний клас гімназії імені Миколи Аркаса у Миколаєві, 23 квітня 2024 рік, фото: Сергій Овчаришин, «НикВести»

Сказати напевно, що миколаївські школи відновлять свою роботу офлайн вже цього навчального року – наразі неможливо. Напевно про це можна буде говорити після 15 липня. Наразі ОВА ще визначається з цим рішенням, а відповідні служби оцінюють поточну ситуацію з готовністю навчальних закладів приймати дітей. Головна умова – наявність укриттів, які вже третій рік поспіль облаштовують у школах міста за державні, міські та міжнародні кошти. В управління освіти кажуть, що запустити очне навчання у школах зможуть як тільки отримають на це дозвіл, адже частина закладів вже підготовлена до роботи в сьогоднішніх умовах.

Юлія Бойченко, «НикВести»