Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич пояснив, що школи міста досі працюють онлайн, на відміну від одеських, через ризик ураження балістичними снарядами.

Про це міський голова розповів одеським журналістам проєкту «Backstage».

— Сьогодні ніхто не може гарантувати безпеку нашим дітям. Ми сьогодні у зоні досяжності балістичних снарядів. Це означає, що спочатку прилетить, а потім увімкнеться сирена, – сказав Олександр Сєнкевич.

Він також пояснив, що одеським школам безпечніше працювати офлайн, ніж миколаївським, оскільки у разі запуску ворогом балістичної ракети про це буде відомо завчасно, адже до цього вона пролітатиме Миколаїв та територію моря.

— До Одеси поки долетить – вона (балістична ракета, – прим.) пролетить через Миколаїв, пролетить по морю і усі будуть розуміти, що вилетіло. А по Миколаєву вони можуть вистрілити з Херсонської області і ми вже після вибуху зможемо запустити сирену. У нас взагалі такий «прикол» є, що коли ти чуєш сирену, то вибуху скоріше за все не буде, а коли ти чуєш вибух, то скоро включать сирену. Тобто головна проблема, що сьогодні у Миколаєві ніхто не може взяти на себе відповідальність: ні поліцейський, ні прокурор, ні органи місцевого самоврядування, ні голова обласної адміністрації Віталій Кім. Ніхто не готовий брати відповідальність за життя чужих дітей у тому стані, у якому це відбувається, – пояснив Олександр Сєнкевич.

Раніше очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім пояснив, чому школи Миколаєва досі працюють онлайн: заклади освіти — цілі для російської армії, оскільки на початку повномасштабної війни у них, як правило, розміщувалися військові.

Загалом цьогоріч у школах Миколаєва фіксували відтік учнів. Порівняно з минулим навчальним роком, кількість школярів зменшилася на 3 тисячі 300 осіб.

Варто зазначити, що раніше у відповідь на інформаційний запит «НикВести» щодо критеріїв, яким мають відповідати заклади освіти Миколаєва для відновлення очної роботи у 2023-2024 навчальному році, управління освіти міста повідомило: школи працюватимуть відповідно до рекомендацій ДСНС та Санітарного регламенту, затвердженого Міністерством охорони здоров’я. Перший — наявність укриття, і другий — питна вода у школі.

Раніше повідомлялося, що у Миколаєві з вересня планують відкрити для навчання офлайн близько 13 шкіл. У деяких освітніх закладах батьки матимуть можливість обирати, чи відпускати дітей на навчання чи залишитись онлайн вдома. Згідно з моніторинга Управління освіти Миколаївської міської ради, 65% школярів бажають навчатися очно.

Для початку навчального року в офлайн-форматі Управління освіти міської ради оголошує тендери на влаштування у школах укриттів. Так, укриття в школі №23 відремонтують за 2,2 мільйони гривень, а в ліцеї №58 за 2,6 мільйона гривень.

Водночас видання «Українська правда» спільно з фондом savED в рамках кампанії «До школи знов» оголосили збір коштів на облаштування укриття для Миколаївського ліцею №55, який у новому навчальному році має стати ключовою школою в районі міста.