Миколаївський ліцей №2 після обстрілу, фото «НикВести»

Від початку повномасштабної війни навчальні заклади Миколаєва призупинили офлайн-навчання. З того часу вони зіштовхнулись з чималою кількістю проблем: відтік учнів за кордон, відсутність укриттів та, напевно, найголовніше — російські атаки, які зруйнували більше половини навчальних закладів. 49 з 68 шкіл отримали пошкодження різного ступеня, частина отримала значні руйнування або взагалі не підлягає ремонту.

Миколаївські навчальні заклади наразі працюють ще онлайн, адже вони досі є цілями для російської армії, сказав раніше очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім. А мер Олександр Сєнкевич пояснив, що миколаївські школярі досі навчаються дистанційно через ризик ураження балістичними снарядами. Однак, попри це, у місті вже другий рік триває процес відновлення зруйнованих обстрілами шкіл. Адже, за першої можливості, школярів планують повернути навчатися за парти.

Одним з навчальних закладів, який частково зруйнувала Росія, став ліцей №2 у центрі Миколаєва. Його обстрілювали чотири рази, найпотужнішим був приліт ракети С300. Руйнація будівлі закладу склала 10%. Як сьогодні живе та відновлюється заклад, а також що його чекає у майбутньому — дізнавалися «НикВести».

Ліцей №2 в історії Миколаєва

Навчальний заклад, який колись був жіночою гімназією, є одним з найстаріших в Миколаєві. Його історія бере початок з 1843 року від заснування трикласного жіночого училища. Проте будівля, яка збереглася до наших часів, була вже другою побудовою. Архітектором проєкту був Євген Штукенберг.

Збудували її в 1898 році, а в 1914 році в гімназії навчалося вже 370 учениць.

Весною 1920 року відбувся останній випуск гімназисток Миколаївської жіночої громадської гімназії №2. У вересні того ж року учні прийшли до семирічної трудової школи №2, де дівчата почали навчатися разом із хлопчиками.

Так розпочався новий етап історії гімназії, з'явилися нові предмети: українська мова, латина, тригонометрія, та водночас учні отримували гарну трудову підготовку. Тоді з семирічної трудової школи вона перейшла до середньої загальноосвітньої школи №2.

Вже в часи незалежності за рішенням Миколаївської міської ради в 1996 році на базі закладу було створено дві школи — школу №59, яка навчала дітей початкових класів і саму гімназію №2.

Школа постраждала від 4 атак

Перший обстріл школи стався у квітні 2022 року. Будівля постраждала через застосування касетних засобів ураження, місця ударів яких і досі можна побачити на подвірʼї школи.

«Три у двері, і два перед входом до школи. Хотіли посміятись над нами на перше квітня. У мене, до речі, на кожен приліт чергувала одна і та сама людина. І кожен раз, коли прилітало і виносило все тут до бісової матері, він курити відходив за школу. Тепер спробуйте сказати, що куріння шкодить здоровʼю», — жартує директор ліцею Володимир Федоренко.

Директор ліцею №2 Володимир Федоренко

Через декілька місяців 14 вересня під час масованої атаки по Миколаєву гімназія вдруге отримала пошкодження внаслідок прильоту з російської установки С-300.

Директор згадує, що після обох сильних атак допомагати школи в ліквідації наслідків долучались сотні людей.

«Кожен раз сюди сходилась така кількість людей, що ми за два дні все забивали щоразу і відновлювали. Це були й батьки, і влада звичайно. А як влада може не допомагати, якщо колись я Віталію Кіму казав, що хихикати по-дурному на уроках і діставати вчителів не можна. Тепер він всю Росію дістає», — сміється директор школи.

Втретє школа сильно постраждала через удар по історичній будівлі Адміралтейства 27 квітня 2023 року.

«178 вікон, половина з яких вивалила вибухова хвиля. Жодних дверей тут не було», — каже директор школи.

Миколаївський ліцей №2 після обстрілу, фото «НикВести»

Через атаку по будинку на Адміральській, 32 в липні 2023 року школа постраждала вчетверте.

«Там у нас була квартира у завуча, там учні наші жили. Це наші люди, і мене перед очима їх історії. І це добре, що хоч позабирали документи. Це ми побили рекорд серед наших освітніх закладів, чотири рази ніхто не отримував. Ми знову найкращі», — каже директор школи.

Хоча проблеми зі станом закладу були актуальними й до російського вторгнення, адже у березні 2021 року приміщення будівлі гімназії визнали аварійним.

Тоді ж на сайті Миколаївської міської ради з'явилася петиція про збереження закладу, яку підтримали понад тисячу городян. Свою пропозицію у співпраці місту висунув керівник Миколаївської ОДА Віталій Кім.

У травні 2021 року дві компанії відгукнулися на комерційну пропозицію дослідити аварійність гімназії. За їх дослідженнями виявилось, що аварійною є лише частина даху, а загрози навчальному процесу немає. Тоді з крила гімназії «відселили» бібліотеку та музей. Вже потім міська влада обіцяла, що гімназії №2 до кінця 2021 року планують зробити поточний ремонт, а капітальні роботи поки що відкладуть.

Директор ліцею №2 Володимир Федоренко

До початку вторгнення в школі навчались понад тисячу дітей. З початку війни 42% дітей навчаються в школі, перебуваючи за межами України. Керівництво закладу прогнозує, що на офлайн навчання на освітній рік 2024-2025 років вийдуть 794 дитини.

«Ця кількість вийде на навчання, якщо все буде добре. До початку навчання ми готові на високому рівні на 100%. По-перше, у нас готове укриття на 360 осіб. Я пропоную сідати у дві зміни, і таким чином вміщаються всі. Сам ремонт робили в укритті за кошти міста, а от донори нам пробили 52-метрову свердловину, поставили осмос і тепер по школі у нас є питна вода. Тепло є в нас. Відеокамери по території стоять», — пояснив директор.

Миколаївський ліцей №2 після обстрілу, фото «НикВести»

Старший вчитель ліцею №2 Наталя Чернікова додала, що при виході на очну освіту школа працюватиме і в змішаному форматі, адже не всі батьки будуть готові пустити дітей в класи або за умови, якщо в учнів немає фізичної можливості перебувати на уроках.

«Війна триває. Це, звичайно, ризик і кожна родина має вирішити для себе, зважити. Тому в нашій школі ми розглядаємо кілька варіантів. Серед них також і змішане навчання, коли ми можемо в класі вести навчання як відразу онлайн, так і наживо, коли певна кількість дітей, яких батьки пустять до школи, ми працюємо. І паралельно через онлайн-зв'язок ми також вчимось з дітками, які знаходяться або навіть в місті, або, якщо дозволить міністерство, за кордоном, для того, щоб діти здобували ту освіту, до якої вони звикли, і могли далі й спілкуватися вільно іноземною мовою, і вступати до тих вишів, які, є не тільки престижними, але й дають серйозний рівень навчання для подальшої реалізації», — пояснила жінка.

Миколаївський ліцей №2 після обстрілу, фото «НикВести» Миколаївський ліцей №2 після обстрілу, фото «НикВести»

Ліцей обіцяють відбудувати до 2025 року

Ще два роки тому у зруйнованих приміщеннях ліцею навчалися учні. Сьогодні замість них у будівлі закладу одна суцільна діра від прильоту. Однак колектив ліцею №2 вірить у те, що заклад відбудують і стіни закладу знову почують дитячий сміх.

«Я не побоюсь сказати, але я патріот закладу, тому що з 25 років я тут працюю. В мене ніколи не було думки, пропозиції перейти до іншої школи. Перейти працювати до обласної ради пропонували, в журналістику пропонували. Але я вважаю, що наш ліцей дає рівень знань, рівень навченості і рівень інтелігентності, який прищеплюється саме колективом, батьками. В нас дуже потужні, дуже інтелектуальні батьки і діти. Тому ми дійсно сумуємо за уроками, сумуємо за натовпом дітей в школі», — каже вчителька Наталія Чернікова.

Питанням відбудови ліцею сьогодні займається Миколаївська обласна військова адміністрація. Це насамперед пов'язано з тим, що його зруйновану будівлю відновлюють за кошти державної субвенції на реалізацію проєктів з ліквідації наслідків війни.

Миколаївський ліцей №2 після обстрілу, фото «НикВести»

Реставрація історичної будівлі гімназії №2 увійшла до четвірки об'єктів, на відновлення яких у 2024 році уряд виділив 1,2 мільярди гривень, повідомив раніше у коментарі «НикВести» заступник очільника Миколаївської обласної військової адміністрації Микола Марінов. З цих коштів на відбудову закладу з держбюджету спрямували 149,5 мільйонів гривень.

Але для того, що відновити зруйновану будівлю ліцею потрібно було зробити проєкно-кошторисну документацію на виконання цих робіт. Департамент містобудування, архітектури, капітального будівництва та супроводження проєктів розвитку Миколаївської ОВА замовив такий проєкт влітку 2023 року. Його виготовлення оцінили в 1,4 мільйона гривень. А договір уклали без проведення аукціону з товариством з обмеженою відповідальністю «Автограф-Н», яке працює у Миколаєві з 2007 року. Засновником і керівником підприємства є Ніна Стерпул — родичка співвласника будівельної компанії «Житлопромбуд-8» Григорія Стерпула, який без тендера ремонтував Миколаївський аеропорт за 40 мільйонів гривень.

Проєкт відбудови ліцею №2, наданий «НикВести» Миколаївською ОВА Проєкт відбудови ліцею №2, наданий «НикВести» Миколаївською ОВА Проєкт відбудови ліцею №2, наданий «НикВести» Миколаївською ОВА

Вже у листопаді 2023 року Департамент містобудування, архітектури, капітального будівництва та супроводження проєктів розвитку Миколаївської ОВА оголосив торги на роботи з реставрацію історичної будівлі ліцею №2. Ці роботи тоді оцінили у 153,2 мільйона гривень. Перемогу у торгах отримала будівельна компанія «Житлопромбуд-8» Григорія Стерпула, яка запропонувала відбудувати ліцей за 145,5 мільйона гривень, що майже на 10 мільйонів гривень менше за очікувану вартість.

Підрядник, згідно укладеного договору, має до 31 грудня 2024 року виконати підготовчі роботи, ремонтно-реставраційні роботи, реставраційні внутрішні та зовнішні роботи, зробити перехід, блискавкозахист, проїзди, встановити дорожні знаки, зовнішні мережі водопроводу та каналізації, облаштувати доріжки та вимощення, зробити відведення атмосферних опадів з території, огорожу, ворота, цоколь, вентиляційну шахту, озеленення, встановити малі архітектурні форми та майданчик з навісом для контейнерів для сміття.

Миколаївський ліцей №2 після обстрілу, фото «НикВести»

Однак повністю відбудувати заклад планують до 2025 року, пояснили «НикВести» в Департаменті містобудування, архітектури, капітального будівництва та супроводження проєктів розвитку Миколаївської ОВА.

«Роботи розпочато в 2023 році, але ці роботи на початковому етапі, реалізація проєктних рішень передбачається протягом 18 місяців, враховуючи необхідність дотримання всіх необхідних процедур — виділення коштів з державного бюджету, отримання дозволів, і так далі — завершення робіт заплановано на 2025 рік», — сказали там.

На сьогодні ці роботи тривають. На території навчального закладу стоїть техніка, у приміщеннях – працюють співробітники підрядної організації. Цього року збираються виконати більшу частину робіт.

Миколаївський ліцей №2 після обстрілу, фото «НикВести»

«Гімназія № 2 — це пам’ятка архітектури місцевого значення, тому на ньому буде проводитись роботи з реставрації будівлі. Проєкт комплексний, передбачає як відновлення зруйнованої частини так і реставрація фасадів пам’ятки, які є об’єктом охорони. В цьому році планується виконати більшу частину робіт, тобто безпосередньо і будівельні роботи з внутрішнього боку де було безпосередньо влучання, так і роботи на фасадах та внутрішнє оздоблення приміщень», — пояснили в Департаменті містобудування, архітектури, капбудівництва ОВА.

Миколаївський ліцей №2 після обстрілу, фото «НикВести»

Будівельна компанія, крім відновлювальних після обстрілу робіт та реставрації будівлі, має також облаштувати у навчальному закладі укриття, пояснили раніше у коментарі «НикВести» у Миколаївській ОВА.

Укриття ліцею №2, фото «НикВести»

На сьогодні у ліцеї вже є одне облаштоване укриття для школярів. Його ремонтували за кошти бюджету Миколаєва й наразі воно має усі необхідні умови для перебування там дітей, запевнив директор ліцею №2 Володимир Федоренко.

«Тут у нас можуть бути люди, коли це необхідно. Нас вже декілька разів перевіряли. Є акт, за яким нашим укриттям дозволили працювати. Це укриття для наймолодших — початкова школа до п'ятого класу, а далі у нас сидять старшокласники. Тут у нас є все необхідне обладнання: ліхтарики, усілякі набори. Скрізь стоїть аварійне освітлення, яке працює по чотири години. І працює чотири години витяжка, теж без світла на своїх акумуляторах. Ми ще готуємося, встановлюємо баки для води», — сказав він.

Укриття ліцею №2, фото «НикВести»

Друге укриття будуватимуть в іншому корпусі навчального закладу й це буде вже повноцінне бомбосховище для дітей, пояснив директор ліцею.

«В нас тут будуть сховища для дітей. Причому вони вже будуть не тимчасовими, а матимуть статус бомбосховища. Зрозуміло, що тут буде повний захист від уламків. Вони будують з вимогами інклюзії і захисту», — сказав Володимир Федоренко.

Звідки брати кошти на наступний рік — поки невідомо

Загалом за кошторисом на відбудову зруйнованої будівлі ліцею №2 потрібно 216,7 мільйона гривень, повідомили «НикВести» в Департаменті містобудування, архітектури, капітального будівництва та супроводження проєктів розвитку Миколаївської ОВА. Якщо цьогоріч уряд спрямував на це 149,5 мільйонів гривень, то звідки брати кошти наступного року — поки невідомо, кажуть в ОВА. Однак, додали там, проєкт відбудови ліцею включили в екосистему DREAM й розраховують отримати донорські кошти.

Миколаївський ліцей №2 після обстрілу, фото «НикВести»

«Кошти виділено поки на цей рік, решта коштів буде виділятись в наступному році, але джерело фінансування ще точно не визначено. Даний проєкт внесено в екосистему DREAM, це унікальна державна електронна екосистема, яка забезпечує єдиний цифровий маршрут для всіх проєктів відновлення. Проєкти з даної системи пропонуються для реалізації в тому числі і для наших міжнародних партнерів, тож ми будемо вишукувати можливість отримати кошти від донорів. Але це можуть бути будь які джерела не заборонені законодавством», — сказали в Департаменті містобудування, архітектури та капбудівництва ОВА.

Питання відбудови Миколаївського ліцею №2 сьогодні є більш-менш зрозумілим, оскільки цей процес не тільки запустили, але й виконали для цього конкретні кроки: зробили проєкт реставрації зруйнованої будівлі, обрали підрядну компанію, отримали від держави фінансування на поточний рік та вже розпочали роботи на об'єкті.

Попри це досі незрозумілим залишається питання фінансування відбудови ліцею на 2025 рік. Влада області розглядає різні джерела фінансування: як державні кошти, так і донорську фінансову допомогу. Тому все ж відкритими залишається питанням подальшого фінансування завершення робіт з відновлення. Цікаво, що схожою у питанні фінансування є ситуація з відбудовою ліцею №60, який також фінансується державним коштом. Однак учні та вчителі ліцею №2 чекають на відбудову навчального та сподіваються повернутися до свого шкільного життя в нових стінах закладу.

Над матеріалом працювали Аліса Мелік-Адамян та Юлія Бойченко, «НикВести»