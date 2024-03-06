У Миколаєві виявили незаконний продаж червонокнижних пролісків / Фото: Держекоінспекція

Держекоінспекція виявила незаконний продаж червонокнижних пролісків на ринку «Колос» у Миколаєві. Інспектори склали протоколи за порушення законодавства.

Це сталося у вівторок, 5 березня, повідомила Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу.

Як відомо, щороку екологічна інспекція проводять заходи державного контролю поблизу місць ймовірного збору, транспортування та продажу першоцвітів.

Під час таких заходів, інспектори виявили двох жінок, які торгували пролісками, занесеними до Червоної книги України.

Інспектори склали на них протоколи за частиною 2 статті 88-1 КУпАП. Зазначається, що прийматиме рішення щодо відповідальності буде суд.

У Миколаєві виявили незаконний продаж червонокнижних пролісків / Фото: Держекоінспекція

Нагадаємо, у селищі Арбузинка, що на Миколаївщині, Держекоінспекція виявила незаконний продаж риби.

Також, фахівці Державної екологічної інспекції відреагували на скаргу жителів Миколаєва та перевірили законність вирубки дерев по вулиці Миколаївській в Інгульському районі. Громадянина, що спиляв дерева, притягнули до адміністративної відповідальності. Йому потрібно сплатити штраф у розмірі 13,6 тисяч гривень до державного бюджету.