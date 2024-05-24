Собака-сапер, що розминає Миколаївщину. Фото НікВести

Начальник відділення спеціальних мінно-вишукувальних робіт ГУ ДСНС у Миколаївській області Олександр Журід пояснив, чому мешканці міста не можуть залучити власних собак до навчання з пошуку вибухонебезпечних предметів для участі у розмінуванні Миколаївщини.

Про це йдеться у статті «НикВисти» «Собака ризикує своїм життям більше, ніж людина», як Альф та Квад шукають міни на полях Миколаївщини».

Собак-саперів, які зараз працюють у Миколаївській області, передала норвезька організація, яка займається гуманітарним розмінуванням. Бельгійські вівчарки приїхали до України вже навчені за спеціальною методикою, якою не володіють українські рятувальники.

— 2022 році ми поїхали до Боснії і нам розповіли про цю методику, вона була для нас зовсім чужою, ми не розуміли, як готувати цих собак, — пояснив Олександр Журід.

У середньому навчання собаки триває рік, проте начальник відділення зазначив, що не кожен собака може піти на навчання. Пес має пройти тестування та отримати акредитацію — її надає лише ДСНС.

— Тобто не можна взяти звичайного собаку з вулиці, який навіть десь можливо навчався. Це дуже кропітка робота, яка триває рік, її повинен робити професіонал з досвідом. Людей, які можуть навчити собаку шукати в полях міно-вибухові предмети за методикою з якою працюємо ми, в нас немає. Ми цю методику тільки вивчаємо. Також згідно керівних документів, ми не можемо взяти собаку миколаївця і навчати її. Собаки, які працюють у нас, стоять у штаті, — додав Олександр Журід..

Начальник відділення спеціальних міно-розвідувальних робіт Олександр Журид. Фото НікВести

Як триває розмінування Миколаївщини?

Нещодавно в Україні було оновлено план пріоритетного розмінування країни. Згідно з ним, у першочерговому розмінуванні підлягають понад 512 тисяч гектарів земель сільськогосподарського призначення, з яких 44 тисячі гектарів – на Миколаївщині.

Станом на грудень 2023 року заміновано 30% території Миколаївської області. Загалом це 754 тисячі гектарів землі.

У той же час, в області працюють над розмінуванням. Наприклад, станом на жовтень 2023 року на Миколаївщині розміновано 13 тисяч 40 гектарів, у тому числі 9 тисяч 25 гектарів земель сільськогосподарського призначення.

Автор проекту «Світ навиворіт Україна» Дмитро Комаров побував на замінованих територіях Миколаївщини та показав роботу місцевих саперів. НікВесті також розповідали про фермера з Киселівки, який намагається самостійно розмінувати свої поля.

У Баштанському районі Миколаївської області, частина якого перебувала під окупацією, залишаються замінованими близько 30-35 тисяч гектарів земель. А в селі Максимівка Первомайської громади Миколаївської області місцеві мешкають з недетонованим снарядом під фундаментом будинку.

У Максимівці зараз критична ситуація із розмінуванням. Через рік після звільнення від російських окупантів село вдалося розмінувати лише на 40%.

Читайте також статтю «НікВести » «Потрібні десятиліття: Як триває процес розмінування Миколаївської області».

Відомо, що компанія Demining of Ukraine розробила установку, яка здатна протягом трьох місяців розмінувати Миколаївську область.

Також підрозділи Корпусу демінерів вже працюють у Миколаївській, Херсонській та Харківській областях.

Також читайте статтю « НікВести » «Як машини механізованого розмінування очищають поля від мін на деокупованій Миколаївщині».