Розмінування. Фото з відкритих джерел

На Миколаївщині стартує державна програма з очищення та відновлення сільськогосподарських ділянок, які постраждали від військових дій. Фермери зможуть отримати допомогу у розмінуванні.

Про це повідомили у Міністерстві аграрної політики та продовольства України.

Зазначається, що ця програму підтримують продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО) та Всесвітня продовольча програма (ВПП). Також вказується, що мова йде про відновлення сільськогосподарських ділянок площею від 3 до 300 гектарів, які постраждали від військових дій з лютого 2022 року.

Малі фермери Миколаївського та Баштанського районів вже можуть подати заявку про участь у програмі через Державний аграрний реєстр до 21 квітня 2024 року.

«Заявки допоможуть визначити потреби аграріїв у розмінуванні та рекультивації земель, а також потреби для відновлення виробництва. Фермери повинні будуть надати кадастрові дані орних земельних ділянок, які вважаються небезпечними. Також необхідно відповісти на питання щодо оцінки потреб. Це допоможе Продовольчій та сільськогосподарській організації ООН розробити відповідну підтримку. Важливо вказати в Державному аграрному реєстрі всі геокадастрові номери земель, щодо яких фермери звертаються за підтримкою. Потім надана інформація буде додатково підтверджена за допомогою супутникових знімків», — йдеться у повідомленні.

Пріоритет надаватиметься фермерам, які відповідають таким критеріям:

Більший відсоток земель, що не обробляються внаслідок артилерійських обстрілів.

Кількість працівників господарства до та після лютого 2022 року.

Більший відсоток пошкодженої поверхні внаслідок обстрілів.

Більший відсоток зон забруднення.

Ґрунти, віднесені до земель загальнодержавного значення.

Зв'язок ділянок з водозбірним басейном.

Відібраним фермерам буде надано підтримку з розмінування, де це можливо. А також виробнича допомога.

«Після обробки та аналізу всіх отриманих заявок відібрані учасники програми будуть повідомлені про подальші кроки щодо отримання допомоги. Звертаємо увагу, що подання заявки не є гарантією отримання допомоги. У разі подання двох заяв від однієї особи, перевага буде надаватися зареєстрованій юридичній особі», — додали у Мінагрополітики.

Як триває розмінування Миколаївщини?

Нещодавно в Україні оновили план пріоритетного розмінування країни. Згідно ньому, в першочерговому розмінуванню підлягають понад 512 тисяч гектарів земель сільськогосподарського призначення, я яких 44 тисячі гектарів — на Миколаївщині.

Станом на грудень 2023 року заміновано 30% території Миколаївської області. Загалом — це 754 тисячі гектарів землі.

Водночас в області працюють над розмінуванням. До прикладу, станом на жовтень 2023 року на Миколаївщині розміновано 13 тисяч 40 гектарів, зокрема 9 тисяч 25 гектарів земель сільськогосподарського призначення. Автор проєкту «Світ навиворіт.Україна» Дмитро Комаров побував на замінованих територіях Миколаївщини та показав роботу місцевих саперів.

Відомо, що компанія «Demining of Ukraine» розробила установку, яка спроможна впродовж трьох місяців розмінувати Миколаївську область.

У Баштанському районі Миколаївської області, частина якого знаходилася під окупацією, залишаються замінованими близько 30-35 тисяч гектарів земель. А у селі Максимівка Первомайської громади Миколаївської області місцеві живуть з нездетонованим снарядом під фундаментом будинку.

Загалом у Максимівці наразі критична ситуація з розмінуванням. Через рік після звільнення від російських окупантів село вдалося розмінувати усього на 40%.

Нагадаємо, що система розмінування DOK-ING MV-10 вже працює на Миколаївщині та знешкоджує міни та боєприпаси.

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